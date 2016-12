Togo: ESA sur la bonne voie, d'après le ministre Broohm

Le ministre qui se déplace lui-même, on ne peut qu'applaudir à deux mains. Nous sommes très honorés et flattés et nous lui disons merci », a confié Dr Birrégah.

« C'est une journée historique pour nous » et cette visite du ministre Broohm qui intervient après l'évaluation et le classement de notre institution parmi les meilleures, « c'est un encouragement à mieux faire, à continuer dans cette voie.

Parlant qualité de la formation et comme pour assurer de l'accompagnement de l'Etat à cet établissement, il a ouvert la brèche sur le processus qui est enclenché et pourrait aboutir dans un futur que l'on souhaite proche, à l'octroi de bourses d'Etat à des étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur.

De ses dires, il a découvert des étudiants enthousiastes et qui se reconnaissent bien dans la formation qui leur est donnée, et a « constaté la qualité de l'Enseignement qui se donne ».

