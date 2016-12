Burkina Faso: Ressources naturelles et finances publiques - A la loupe d'Abdoulaye Ouédraogo

"Essai sur l'économétrie spatiale, économie des ressources naturelles et les finances publiques" tel est le thème de la thèse de doctorat d'Abdoulaye Ouédraogo défendue avec brio le 4 novembre 2016 à l'Université Reno de Nevada aux Etats Unis. Un petit coin de voile sur l'auteur et sur ce thème d'actualité.

Au Burkina Faso, les débats vont bon train sur l'impact de l'exploitation de nos ressources minérales notamment l'or sur le développement du pays. La publication, le 25 octobre 2016, des résultats de la commission d'enquête parlementaire sur les titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières a ravivé la polémique sur le sujet.

Même si le débat ne se pose pas dans les mêmes termes en Occident, il n'en demeure pas moins qu'il a fait l'objet des travaux de recherche au sein de la communauté scientifique pour mieux en appréhender la problématique. En témoigne l'intitulé du thème de la thèse de doctorat de notre compatriote Abdoulaye Ouédraogo : "Essai sur l'économétrie spatiale, économie des ressources naturelles et les finances publiques"

"La présence abondante de ressources naturelles aux Etats-Unis et au Canada a joué un rôle important en contribuant au développement des collectivités locales et à la collecte des recettes publiques. Les activités liées à l'extraction des ressources minérales (ERM) génèrent de l'emploi, des revenus et contribuent à l'économie locale et au système fiscal.

La plupart des ressources minérales extraites sont le pétrole, le gaz naturel, le gypse, le minerai de fer, l'uranium, le cobalt, le nickel, le cuivre, l'or, le plomb, le molybdène, la potasse qui permettent à ces pays de se classer parmi les cinq premiers en termes de producteurs majeurs de ressources minéraux.

Malgré le rôle important que joue l'extraction des ressources minières dans l'économie et ses retombées positives relatives sur d'autres secteurs économiques, il n'y a toujours pas de consensus dans la littérature sur l'impact réel de l'ERM sur la croissance économique locale.

Des recherches antérieures ont révélé que les zones à forte intensité de ressources naturelles ont un faible taux de croissance économique par rapport aux zones qui n'ont pas de ressources, et c'est ce que l'on appelle le phénomène de la «malédiction des ressources naturelles».

Ce sont des raisons pour susciter des enquêtes sur l'industrie extractive des ressources afin de comprendre comment le marché de l'emploi d'un pays réagit aux variations des prix des productions minérales telles que le pétrole, l'or, etc.", a d'emblée souligné l'économiste.

Sa recherche a combiné les théories et l'analyse empiriques de l'économie des ressources naturelles, ainsi que celles régionales du développement public. Il a mis en lumière la réactivité (positive et négative) des économies des Etats-Unis et du Canada face aux chocs dans l'industrie de l'extraction des ressources minérales (MRE).

Il s'est aussi intéressé à notre continent en démontrant l'importance de la dépendance spatiale des investissements publics en Afrique dont les pays adoptent une politique de "procyclicalite" des investissements publics.

Le troisième chapitre examine la cyclicité de l'investissement public dans les pays africains à l'aide de données de panel pour la période 1996-2012.

Outre une analyse globale du continent africain, le document examine les investissements publics dans des sous-groupes de pays tels que l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), l'Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est (IGAD) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADEC).

L'analyse se concentre sur les retombées spatiales des chocs économiques en utilisant la pondération spatiale de contiguïté et de distance. Si les résultats confirment la procyclicité des investissements publics en Afrique, le degré de "procyclicité" varie considérablement d'un groupe de pays à l'autre.

La "procyclicalité" devient moins significative lorsque des retombées spatiales sont envisagées pour les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la CEMAC et de l'IGAD, mais elle devient plus forte pour la CEEAC et en particulier pour les pays de la SADEC.

Dans le cadre d'un article comme celui-là, il serait fastidieux de détailler ce document d'actualité. Notons que selon la classification Carnegie des institutions de l'enseignement supérieur, l'université de Nevada Reno se révèle une université de recherche de premier rang.

Abdou Karim Sawadogo EncadréQui est le nouvel impétrant ? Parti de l'UO avec sa maîtrise en économie, il est assistant d'enseignement et de recherches à l'université de Nevada, Reno. Ce jeune économiste a de solides compétences en recherches quantitatives.

En effet, il est auteur de documents de recherche et de politiques ainsi que de publications dans des revues et journaux scientifiques. Il a acquis une grande capacité de collecte et de travail avec des données, de produire des rapports écrits et à les présenter. Ce qui lui a permis de mener des recherches de qualité, tant académiques que non académiques.

Il est en mesure d'élaborer et de préparer des programmes et des politiques pour la prise de décisions stratégiques sur des questions régionales. Son expérience en économie, en statistique et en mathématiques l'a bien préparé pour la recherche qui implique l'économétrie, l'économétrie spatiale et des sujets spécifiques et appliqués.

Il s'est familiarisé avec Unix, Latex, Lyx et des logiciels statistiques tels que Stata, SAS, R, Mathlab, et ArcGIS. Au titre de l'expérience professionnelle, on peut citer : Consultant à court terme (STC) au département Global practice for macroeconomics & Fiscal management, Groupe de la Banque mondiale - Novembre 2016 ; Assistant d'enseignement et de recherche en économie, Université du Nevada, Reno - Automne 2012- ; Enseignant : Département de mathématiques et des statistiques, Université du Nevada, Reno - Août 2015 - Il compte une multitude de publications comme l'impact de l'extraction des ressources minérales sur l'économie des Etats-Unis : une analyse d'économétrique spatiale », publiée in Resources policy journal; Ouédraogo Abdoulaye, Mehmet Tosun, et Serdar Yilmaz. "Cyclicalité de l'investissement public en Afrique", publiée in International journal of public policy (IJPP); Ouédraogo, Abdoulaye, Mehmet S. Tosunet Jing Jing Jong. (2015).

«La politique démographique des gouvernements et les tendances de la fécondité», publiée à l'étude de Population horizons (journal); Dobra, John et Abdoulaye Ouédraogo (2015). «Le développement minier constitue-t-il une base pour le développement économique durable ?», publiée in l'examen du Resource policy journal.