Guinée: Aboubacar Sylla de l'UFC - «Nous espérons que l'extradition de Toumba ne va pas tarder... »

Plus de sept ans après les faits, les centaines de victimes du 28-Septembre entrevoient le bout du tunnel. Selon… Plus »

«On n'entend jamais un procureur sur le sujet et moins un juge d'instruction. C'est un procès qui est en train d'être programmé par l'exécutif. Ceci amène les uns et les autres à s'interroger sur la démarche».

Le porte-parole de l'opposition s'inquiète du fait que c'est plutôt, le ministre de la Justice qui parle de ce procès alors qu'il fait partie de l'exécutif et non du système judiciaire.

Car, un tel retard voudrait dire qu'il n'y a pas une volonté politique pour organiser ce procès et non pas parce que les magistrats guinéens n'ont pas la compétence requise».

M. Sylla met en garde le gouvernement contre d'éventuelles «manœuvres dilatoires ou par des atermoiements quelconques» pour empêcher la tenue du procès en 2017. Si tel est le cas, prévient l'ancien ministre de la Communication, «toute la Société civile nationale et internationale et tous les partis politiques et tous les citoyens guinéens devraient se lever pour que ce dossier soit transféré au niveau de la CPI.

