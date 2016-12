Burkina Faso: Procès des 29 ex-RSP - Les avocats se déportent, le dossier renvoyé au 5 janvier

Me Michel Traoré et Abdoulaye Zagré ont estimé qu'au regard des intérêts contradictoires des accusés, lui et son collègue ne pouvaient pas se constituer pour la défense des autres accusés.

Me Christophe Birba veut ajouter quelque chose, mais il n'a plus la parole selon le président du tribunal puisqu'ils se sont déportés. Il a invité dans la foulée les avocats qui se sont déportés à quitter la salle. Il était 13h27 mn.

Trois quart d'heure plus tard, retour dans la salle d'audience. Le président du tribunal a annoncé le rejet de la demande des avocats commis d'office et souhaité par conséquent la poursuite des débats.

Me Birba Christophe invite par ailleurs le tribunal à se départir de l'agenda politique et du populisme qui est à la base d'erreur judiciaire fatale. Selon lui, les avocats veulent tout simplement d'un procès qui réponde au standard minimum d'un procès équitable.

Après avoir suivi les échanges, Me Arnaud Ouédraogo a l'impression que le parquet pense qu'on le met en cause.

Par conséquent, «nous ne sommes pas en état d'assurer convenablement la défense de nos clients». Me Sampébré a alors réitéré la requête du renvoi du dossier dans deux semaines. Cette requête a été appuyée par Me Christophe Birba.

C'est Me Arnaud Sampébré qui a été le premier à s'exprimer. Il a déclaré que lui et ses collèges n'ont pas eu assez de temps (seulement 24h) pour éplucher la cinquantaine de pièces du dossier que le parquet a mis à leur disposition mardi dans l'après-midi.

A 12h07mn, le greffier est venu déposer son plumitif. C'est le signe avant-coureur de l'imminence de la reprise de l'audience, suspendue la veille à midi. Et quelques minutes plus tard (12h14), le tribunal effectuait son entrée au prétoire.

Cette audience devait reprendre hier à midi comme annoncé la veille par le président du tribunal militaire, Seydou Ouédraogo. En fait, avant l'heure indiquée, les avocats étaient déjà au prétoire, et les 29 accusés dans leur box, les journalistes et le public installés dans la mezzanine du palais.

Comme on le subodorait, les avocats de la défense se sont présentés à l'audience hier 21 décembre 2016, mais c'était pour mieux la quitter, car ils se sont déportés, arguant n'avoir pas eu assez de temps pour étudier leurs dossiers et préparer la défense de leurs clients. Le tribunal, qui en a pris acte, a renvoyé le dossier au 5 janvier 2017 en attendant la commission d'office de nouveaux avocats.

