Burkina Faso: Philippe Cardinal Ouédraogo - «Noël, ce n'est pas une fête de ripailles»

Une conférence de presse du cardinal Philippe Ouédraogo, c'est aussi rare que le baptême d'un enfant né hors mariage. C'est pourtant ce qui s'est passé hier à l'archevêché de Ouagadougou. L'homme d'Eglise avait ce message à faire passer à l'approche de Noël : comment célébrer la naissance du petit Jésus.

Avant de nous rendre à l'archevêché, nous n'avons pas arrêté de présager l'objet de cette sortie ecclésiastique.

Mais pas besoin d'être prophète pour deviner qu'à l'approche du 25 décembre, le missus dominicus du pape François allait sûrement axer son sermon aux protégés de Saint François de Sales (1) sur la fête de la Nativité. Et nous avons vu juste comme Noé qui, en prélude au déluge, a pris ses dispositions pour s'en tirer.

Vêtu du traditionnel costume blanc et «rouge martyr» du prélat, Philippe Ouédraogo est entouré par des symboles de Noël : une crèche et des jeux de lumière.

Mais à tout seigneur tout honneur, comme c'est une conférence de presse, les premiers mots de l'homme d'Eglise sont pour les hommes de médias, dont il loue le travail.

Le cardinal les appelle à persévérer dans la recherche de la vérité et à promouvoir une culture du dialogue et de la paix au Burkina.

« Noël, ce n'est pas un orgie »

Son Eminence est revenue sur le sens de la fête de la nativité. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son fils et c'est un fait historique », a affirmé le cardinal. Pour lui, l'essentiel de cette fête réside dans le message et non dans les excès, comme on le constate habituellement.

En effet, comme le reconnaît le membre de la curie, la naissance du Christ est le plus souvent accueillie par des festins où on boit et mange... comme un curé de campagne.

« Noël ne devrait pas être une fête de ripailles et d'orgie. Nous devons tous accueillir ce don de Dieu et en même temps être des reflets de cet amour.

La fête de la nativité, c'est d'abord la conversion du cœur », a-t-il prêché. Après avoir souhaité joyeux Noël à tous les Burkinabè, il a, à l'occasion de la fin d'année qui approche, tenu son traditionnel discours de paix et a porté sa bénédiction sur le pays.

« J'ai célébré une messe à Nassoumbou avec des musulmans »

«Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils se faire crucifier sur terre» : voilà une raillerie qui traduit la violence de notre monde, violence dont les fous d'Allah sont la preuve par le sang. Le Burkina est depuis 2015 dans leur ligne de mire.

Interrogé sur la dernière attaque en date, le cardinal Philippe Ouédraogo s'est dit personnellement touché par la tragédie. «Nassoumbou est un village que je connais bien. J'y ai célébré la messe une fois grâce à un préfet chrétien.

Il n'y avait que lui et son enfant qui étaient catholiques, le reste, c'étaient des musulmans», raconte le prélat qui voit là un symbole de tolérance religieuse.

Il appelle à une action collective pour venir à bout du terrorisme, un fléau pour l'humanité. S'agissant des «barbus», Philippe Ouédraogo «prie le Seigneur pour qu'il change leur cœur». Espérons donc que cette prière sera entendue.