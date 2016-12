Dans le même registre, l'on peut se permettre de signifier au chef de l'Eglise catholique, avec le respect dû à son rang, lui qui a invité hier les responsables de la RDC à « écouter la voix de leur conscience » pour soulager la misère et les souffrances du peuple, que ce discours ne passe pas dans les oreilles de ceux qui ont choisi de tuer leur conscience pour jouir des plaisirs bassement matériels liés au pouvoir. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que Kabila fils en fait partie.

En tout cas, les esprits avertis et cartésiens savent que quand la communauté internationale élève la voix contre un satrape, c'est « du blaguer tuer » pour reprendre l'expression de l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly. Et les dictateurs ont conscience de cela.

Ils sont d'autant plus confortés dans cette attitude qui les rapproche plus de la bête que des hommes normalement constitués, qu'ils sont conscients que leurs placards craquent sous l'effet du nombre effarant de cadavres qu'ils contiennent.

Le moins que l'on puisse dire est que la mise en place d'un gouvernement de cette mouture dans le contexte délétère qui est celui du Congo, peut se décrypter de la manière suivante : le chien aboie et la caravane passe, ou encore et pour reprendre l'expression de l'enfant terrible de Mama, Laurent Gbagbo, prononcée pendant que la Côte d'Ivoire était à feu et à sang, « mille morts à droite, mille morts à gauche, j'avance ».

Le premier fait est la dernière sortie de l'opposant historique, Etienne Tshisékedi, où, de manière claire et nette, il appelle le peuple congolais à résister face à ce qu'il qualifie de coup d'Etat de Joseph Kabila via la Cour constitutionnelle.

