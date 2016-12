Afrique de l'Ouest: Mohamed Bazoum - «Il y a une connexion étroite entre trafics de migrants, d'armes et terrorisme»

interview

La sous-région ouest-africaine est en proie au terrorisme, et le Niger est un pays particulièrement touché par ce phénomène. A l'image du Burkina Faso, encore frappé vendredi dernier par une attaque terroriste qui a fait 12 morts (tous des militaires) à Nassoumbou, le pays d'Amani Diori a plusieurs fois été la cible en 2016 des forces du mal, même si ses forces de défense et de sécurité semblent aguerries au combat du djihadisme.

Dans une interview qu'il nous a accordée le 11 décembre dernier à Niamey, Mohamed Bazoum, ministre nigérien de l'Intérieur, explique comment la riposte est organisée, les liens entre migration clandestine, trafics de drogue, d'armes et terrorisme. Selon lui, ce sont les mêmes individus qui entretiennent ces fléaux.

Depuis 2016, le Niger, tout comme certains pays de la sous-région, a subi de nombreuses attaques terroristes. Comment s'organise la riposte à ces ennemis invisibles ?

Nous avons deux fronts qui en activité : d'un côté, le front Boko Haram qui a connu un regain très vigoureux vers la fin du premier semestre de l'année et dont les actions ont culminé avec l'attaque contre la caserne de Bosso, de l'autre, le front entretenu par les organisations terroristes qui sévissent au Mali et qui sont installés dans le sud de la région de Gao, de Ménaka, à certains égards, de Kidal aussi.

S'agissant de Boko Haram, nous sommes allés nous-mêmes, notre armée seule, libérer la ville de Damassak parce que nous avons compris que toutes les agressions qui étaient perpétrées contre nous avaient pour base arrière Damasak et Malam Fatori.

Après que nous avons libéré Damasak, l'armée du Nigeria est venue occuper cette localité. Puis avec elle, nous avons évolué pour libérer un certain nombre de villages jusqu'à la base de Malam Fatouri qui est très proche de Bosso. Là également l'armée du Nigeria s'est installée.

Depuis lors, nous avons entrepris de grandes opérations de ratissage des villes de l'Est du Bassin du lac Tchad. Et nous avons créé une situation très favorable à notre armée, ce qui fait que depuis le mois d'août nous n'avons pas enregistré une seule attaque contre nos forces à l'intérieur de nos frontières de ce côté. Depuis cette date donc, il y a une situation de calme qui prévaut.

Ces derniers temps, même les attaques isolées contre les villages ont considérablement diminué. Ce qui est l'expression de l'affaiblissement de cette organisation.

Il a fallu que nous soyons offensifs, que nous nous organisions bien, que nous coordonnions convenablement notre action avec les autorités du Nigeria pour que nous ayons ces résultats.

Nous avons l'espoir qu'à partir du mois de janvier prochain, la force mixte multilatérale, après l'assèchement des rivières, engagera son offensive programmée et nous en finirons avec Boko Haram pour ce qui concerne cette partie du Niger.

Pour ce qui est du cas malien, jusqu'à une date relativement récente, nous avions l'impression qu'il n'y avait pas un « agenda Niger » pour les organisations terroristes qui sévissent dans le nord de ce pays et à notre frontière.

Mais depuis le mois d'octobre, nous avons appris qu'il y a désormais un agenda concernant notre pays et auquel nous avons le devoir de faire face.

Nous sommes en train de nous organiser en conséquence, en déployant les forces là où il le faut, à travers des campagnes de patrouilles dans le cadre des opérations qui ont des objectifs bien précis de protection de note territoire. C'est ça notre riposte.

Certaines attaques laissent parfois croire à des assauts de trafiquants de tout genre qui cherchent parfois à se ravitailler...

Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous perdons beaucoup de temps depuis six ans que cette situation prévaut au Mali en pensant que c'est un problème politique auquel il faut trouver des solutions politiques. Ce que je veux que l'on observe, c'est que cette partie du Mali est une des parties les plus déshéritées du monde.

Mais cela n'empêche pas que des acteurs armés non étatiques y entretiennent des contingents importants de soldats, avec des moyens de mobilité impressionnants et les armements les plus modernes.

Il y a un contraste remarquable entre le niveau de pauvreté de la région et les moyens dont peuvent disposer des individus qui entretiennent des armées ainsi qu'une intendance très lourde et qui, manifestement, ont les capacités à le faire continuellement.

On est en droit de se demander s'ils ont intérêt à ce que la paix revienne. En vérité, tout cela est dû à la prévalence de l'économie criminelle, fondée principalement sur le trafic de drogue, d'armes et de migrants, et tant qu'on n'aura pas attaqué ce trafic et les acteurs qui l'entretiennent, on n'aura pas attaqué les causes de la situation politique et militaire qui prévaut au Mali.

Vous avez beaucoup d'acteurs qui ont toutes sortes de raisons d'agir, de se ravitailler en moyens de mobilité, en armement. Cet espace est celui du crime transnational organisé avec l'ensemble de ses composantes qui sont imbriquées les unes aux autres.

Et tant qu'on ne remet pas en cause la prépondérance des acteurs qui tirent profit de cette situation, qui sont peut-être même bien connus des Etats, des services de renseignement, de la communauté internationale, on fait fausse route. Si on veut vraiment régler le problème du Mali, il faut que la communauté internationale s'investisse dans le combat du crime organisé.

Voulez-vous dire que le problème n'est pas que politico-religieux?

Les facteurs du djihadisme sont très secondaires dans cette situation, et de toutes les façons, ils sont alimentés par la drogue.

S'il n'y a pas l'économie criminelle, les djihadistes n'auront pas les capacités à acquérir des armes, ils n'auront pas les capacités à s'entraîner. L'infrastructure, c'est l'économie liée au trafic.

Une certaine opinion aussi pense que c'est l'Occident qui entretient ces groupes terroristes...

Je ne suis pas partisan de ces thèses complotistes, que je ne trouve pas très intelligentes au demeurant.

Toutefois, il faut que les pays occidentaux, qui ont voix au chapitre au Conseil de sécurité des Nations unies, se rendent compte qu'ils perdent beaucoup de temps à vouloir régler le problème du Mali uniquement en ne s'attaquant qu'à ce qui est totalement superstructurel et en oubliant ce qui est l'infrastructure.

Il ne faut donc pas courir derrière une résolution totalement chimérique de l'accord d'Alger. Il faut un minimum de volonté pour contraindre les acteurs à aller dans le sens de la paix en faisant en sorte que tout ce qui entretient l'économie criminelle soit anéanti.

Depuis la chute de la Libye de Mouammar Kadhafi, toute la bande sahélo-saharienne est devenue le repaire de trafiquants de tous ordres. Le Niger jouant les premiers rôles dans la sécurisation de la zone, par la force des choses peut-être, a une collaboration avec les autres Etats dans le domaine ; est-elle vraiment efficiente ?

La force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad existe, la preuve, c'est que l'armée du Niger va au Nigeria, les militaires du Tchad pénètrent au Niger, l'armée du Nigeria va au Cameroun, les soldats du Cameroun vont au Tchad...

Il ne s'agit donc pas d'une force en attente non opérationnelle...

Ce n'est pas une force en attente, c'est une force qui est à l'œuvre. Elle n'a peut-être pas la coordination qu'on aurait souhaitée, mais elle a son état-major et ses moyens qu'elle mutualise. C'est déjà quelque chose de très précieux qui a été acquis et qui donne des résultats.

Aujourd'hui le Nigeria, grâce à cette force multinationale, se concentre sur Sambissa en essayant de pénétrer dans cette forêt. Il n'en aurait pas eu le loisir s'il n'avait pu faire l'économie de forces sur ses frontières. Ailleurs, vous avez la MINUSMA au Mali.

C'est en Libye effectivement qu'il y a le chaos. C'est vrai que les terroristes existaient au Nord-Mali avant la chute de Mouammar El Kadhafi.

C'est vrai que l'économie criminelle dont je parle existait bien avant la chute de Kadhafi. Mais tout cela a été en effet aggravé par sa chute parce que vous avez un grand territoire qu'est celui libyen où il y a beaucoup de richesses qui, toutes, sont aujourd'hui, pour ce qui concerne le Sud du moins, intégrées dans l'économie criminelle.

Et ça, c'est une source d'instabilité et d'insécurité pour toute la sous-région sahélo-saharienne. Et un des pays les plus vulnérables à cette situation, c'est le Niger, un voisin immédiat de la Libye.

Le phénomène de la migration clandestine met votre pays dans une position délicate en ce qu'il constitue un passage pour les candidats à l'aventure, dont certains périssent dans le désert. Qu'est-ce qui est fait pour juguler le problème ?

Le Niger, depuis quelques mois, a mis en œuvre un programme qui est en train de donner des résultats extraordinaires. La première des choses que nous avons faites, c'est de définir une doctrine dans notre lutte contre la migration clandestine et de ne pas disperser nos efforts.

Nous disons que la plupart des Africains qui traversent notre territoire en direction de la Libye pour aller en Italie sont ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Et ils bénéficient du droit de libre circulation sur le territoire du Niger qui est un pays de transit.

D'abord pour qu'un Burkinabè entre au Niger, le protocole de la CEDEAO prévoit qu'il présente à l'entrée du territoire nigérien une carte d'identité nationale burkinabè.

Nous avons demandé à notre police que, chaque fois que les ressortissants de la CEDEAO viennent chez nous, elle exige d'eux cette carte et lorsqu'ils ne l'auraient pas, eh bien qu'elle les refoule.

Jusqu'à récemment, parce qu'ils n'ont pas besoin de documents en Italie, ces Africains viennent sans en porter aucun sur eux. Ils quittent la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée par exemple en donnant de l'argent aux policiers et aux gendarmes sur leur route.

Le trafic de migrants est l'un des plus grands facteurs de corruption de nos forces de sécurité chargées du contrôle sur nos routes. Et quand nous avons été exigeants vis-à-vis de notre police, nous avons exigé que nos agents renoncent à cet argent.

Nous avons constaté qu'en entrant au Niger à Makalondi à la frontière avec le Burkina pour aller à Agadez, un migrant donne aux policiers pas moins de 220 000 FCFA. Et c'est ce qu'il fait dans tous les pays qu'il traverse. Nous avons mis donc un filtre déjà à ce niveau-là.

Nous avons exigé qu'on ne prenne plus le moindre sou à un Africain en règle. Nous avons arrêté des policiers, nous en avons radiés, nous en avons déplacés qui n'ont pas respecté la règle. Si donc un ressortissant de la CEDEAO entre au Niger, il est chez lui, jusqu'à Agadez et Arlit. Mais s'il prend un véhicule et que de façon clandestine il ait le visa pour la Libye et qu'il sorte pour aller dans le désert où beaucoup meurent d'ailleurs, nous considérons qu'il est un migrant clandestin et il tombe sous le coup de la loi de 2013 qui considère que cette activité est une infraction à la loi. A partir de ce moment, nous le ramenons à Agadez.

La même loi à laquelle je fais allusion prévoit que nous immobilisions le véhicule, que nous le déférions en justice pour le confisquer, que nous déférions le passeur aussi. A ce jour, nous avons 97 véhicules saisis dans ce domaine, 106 personnes déférées en justice et 4500 migrants que nous avons retournés à Agadez, et ce depuis le mois de juillet dernier. Quand nous les retournons à Agadez, nous nous en occupons pas parce qu'ils sont venus de leur propre chef et ils doivent se débrouiller pour renter ou y rester s'ils veulent. Sauf qu'à Agadez, il y a un centre d'accueil de l'Organisation internationale de la migration. Ce centre n'accueille pas forcément ceux qui ont été obligés de rebrousser chemin, c'est surtout ceux d'entre eux qui ont envie de retourner chez eux, et qui par conséquent y vont demander de l'aide. Le centre leur offre en ce moment un logement commode, de l'eau, de la nourriture, des soins et même des formations à des métiers. Le migrant bloqué à Agadez a donc toujours le loisir de rejoindre le Centre. Nous ne permettons pas à ces Africains-là de passer notre frontière pour rejoindre la Libye, parce que là-bas, sans visa, on les refoule chez nous, comme nous le faisons avec ceux qui ne sont pas en règle et qui arrivent de Kantchari. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un véhicule passe par des voies détournées et entre en Libye avec des migrants, il revient avec de l'armement qu'il introduit dans le circuit du trafic des armes. C'est ce qui entretient les guerres dont nous sommes tous victimes. Il y a donc une connexion très étroite entre le trafic de migrants et celui des armes. Ce que nous avons compris, c'est que quand un jeune homme s'aguerrit dans le trafic des migrants parce qu'il connait tous les chemins escarpés pour contourner les postes de contrôle, il a vocation à être un bon convoyeur de drogue et d'armes. Et il aura une promotion, car il faut savoir que ce sont les mêmes individus qui sont à la tête de ces différents trafics. Cette interconnexion commande donc, au nom de notre sécurité, que nous les combattions tous ; en plus du fait que la migration clandestine des Africains est le facteur qui favorise le développement du populisme en Europe qui était notre facteur d'insécurité international, et ça c'est un aspect secondaire. La première des raisons pour laquelle nous luttons contre le trafic des migrants, c'est notre propre sécurité.

N'est-ce pas pour cela que la chancelière allemande, Angela Merkel, était récemment au Niger ? Y a-t-il eu des promesses d'accompagnement par cette puissance européenne dont elle est à la tête ?

Bien sûr, l'Union européenne et ses différents partenaires ont prévu un certain nombre de choses à partir du constat des efforts du Niger dans ce sens. Le président Issoufou est d'ailleurs invité le 15 décembre prochain à Bruxelles (NDLR, l'interview a eu lieu le 11 décembre) pour en discuter. Nous avons demandé à nos partenaires de l'UE de promouvoir une économie de substitution à l'activité liée à la migration clandestine.

C'est-à-dire ?

Nous avons arrêté beaucoup de jeunes, nous avons bloqué leurs moyens de transport alors qu'il y a des restaurants et toute une véritable économie qui vit autour de cette activité. Et lorsqu'on lui porte le coup que nous lui avons asséné, elle se grippe. Et cette situation a ses conséquences. C'est pourquoi il faut une économie de substitution dans l'immédiat, à travers un certain nombre d'investissements qui vont promouvoir le développement de ces localités dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de la maîtrise de l'eau, du tourisme... C'est ainsi que des plans d'urgence et à moyen terme ont été conçus et qui vont faire l'objet d'un financement exceptionnel de la part des pays membres de l'UE, parce que les jeunes Africains méritent de rester sur place et de s'occuper sainement afin de ne pas être attirés par l'Europe.