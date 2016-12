Congo-Kinshasa: Le miracle de Noël aura-t-il lieu ?

Et on se demandera toujours comment leur soif inextinguible du pouvoir peut conduire des dirigeants aux pires extrémités.

Pauvre Congo, victime depuis des lustres de la malédiction de ses richesses et de ses hommes, qu'il s'agisse du roi des Belges, de Mobutu encore des Kabila, père et fils, qui ont si souvent pris ce vaste, cet immense, territoire pour leur propriété privée.

Combien de citoyens aura-t-il fauché depuis le bug constitutionnel... 10, 20, 30 ou plus ? Et quand bien même il n'y aurait eu qu'une et une seule vie perdue, ce serait toujours aussi regrettable.

La course contre la montre est engagée pour ceux qui veulent offrir ce merveilleux cadeau de Noël aux 80 millions de Congolais qui continuent de tomber sous les balles assassines d'un pouvoir qui a décidé de régner par la force et la terreur.

Et face à eux les obstacles sont toujours aussi nombreux, qu'il s'agisse du calendrier électoral à redéfinir ou encore du statut du chef de l'Etat durant cette période transitoire ô combien sensible.

Alors, sauf divine surprise, on ne voit pas trop comment les ecclésiastiques, qui depuis les prémices de la crise avaient multiplié homélies, sermons et autres mises en garde, parviendront à leurs fins.

