Dès la présente campagne sèche, des équipements et des intrants agricoles d'une valeur d'environ 14 millions de F CFA ont été remis symboliquement aux producteurs agricoles des quatre provinces de la région du Nord, à savoir le Zondoma, le Passoré, le Loroum et le Yatenga.

"Nous avons prévu la construction d'une unité de production d'engrais à partir du phosphate à l'Est du pays .Nous avons lancé un marché d'acquisition de 500 tracteurs et motoculteurs .

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a exprimé la volonté de son département, de faire en sorte que les engrais et le matériel agricole puissent être fabriqués au Burkina Faso.

Il souhaite ainsi intensifier la production agricole. A cet effet son département apporte des ressources en matériels agricoles, en intrants de qualité (les semences et engrais) et aussi l'appui conseil auprès des producteurs.

Plus d'un million de tonnes de cultures maraîchères et bien d'autres céréales sont attendues pour cette saison 2017.

La cérémonie a eu lieu le mardi 20 décembre 2016 à Toessin, dans la région du Nord, sous le thème : «Intensification de la production agricole et création d'emplois décents par le développement des aménagements hydroagricoles et de l'irrigation ».

Dans un contexte climatique capricieux, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques voudrait exploiter pleinement les potentialités agricoles du Burkina Faso afin d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle permanente aux populations.

