Madagascar: Hôtel de l'Avenue - Trois groupes sur une même scène

Trois groupes de légende de la scène musicale, trois personnalités musicales des plus attrayantes. C'est ainsi que se découvre ce 23 décembre un concert nocturne qui promet d'être entraînant, chaleureux et rythmé à l'Hôtel de l'Avenue Analakely (HDA). Tout aussi éclectique, « Noël sur l'avenue » comme s'intitule la soirée promet d'enivrer un public mélomane de tout âge, mais surtout de toutes les générations et de tout horizon.

Un avant-goût festif de la célébration du jour de la nativité, les retrouvailles avec Silo Trio, Voots Kongregation et l'illustre Jaojoby à l'affiche transcenderont, à coup sûr, l'auditoire. Fédérer ces grands noms de la musique sur une même scène s'affirme comme étant un exploit unique, surtout à la veille de Noël. C'est en tout cas une belle surprise que les organisateurs au sein de l'HDA offrent à son public.

Qui dit Noël, dit convivialité et solidarité, c'est sans doute pourquoi le choix de rassembler ces trois groupes, avant tout, trois grandes familles de la scène artistique nationale, a été des plus évidents pour l'HDA. Un lieu qui a su également s'affirmer comme un antre de festivité musicale, dans le cœur des mélomanes de la capitale.

Habitués

Avec une heure de prestation chacun, chaque groupe embarquera à sa manière le public pour une épopée musicale unique.

Entre la douceur et l'effervecence du rock-électro du Silo Trio qui se compose du fameux Silo, Christelle Ratri à la basse et Cedrick Ratovoarison à la batterie, l'excentricité mélodieuse des Voots Kongregation et le charisme musical du patriarche du salegy Jaojoby, le public en prendra plein les yeux et les oreilles.

Ces trois grandes familles musicales sont d'ores et déjà de grands habitués de l'HDA. Plus rock, plus funky et électrique que jamais, le trio de Silo promet,une fois encore, de faire des étincelles, en s'illustrant notamment à travers les compositions de son album, « New way ».

Fidèle à lui-même, Silo ornera ce cabaret de son aura, puisque bien au-delà de ses récentes compositions déjà sur les lèvres de ses fans invétérés, le chanteur accordera également une grande place à ses anciennes chansons durant la soirée.

De même pour Voots Kongregation mené par le charmant duo Rolf et Imiangaly, qui sera au grand complet, comprenant ses Voots'dahy et ses Vootsettes.

Outre les récentes compositions du groupe comme « Seven days », « Te » et « Fous mifankatia », le Voots Kongregation s'illustrera aussi à travers de nouvelles compositions inédites.

Rolf, lui, se plaira à chanter ses fameux « Ombalahy » et « Fonk ady alika », aussi bien qu'il présentera un duo de basse avec la jeune Tasha Randria.