Le nouveau terminal comporte également des passerelles télescopiques d'embarquement et de débarquement, un hall d'arrivée, une zone réservée à la livraison des bagages disposant de huit tapis, des bureaux de change, une esplanade piétonne avec des espaces verts, un parking voitures de 1.550 places et une aire de dépose minute.

Il comprend un hall public surmonté d'une grande coupole vitrée, une salle d'embarquement, une zone de commerces hors taxes (Duty Free) et de restauration, et des salons privatifs, permettant d'offrir confort, espace de travail ou services complémentaires aux voyageurs VIP.

Pour qu'il puisse répondre aux besoins et attentes des usagers, nationaux et étrangers, le nouveau terminal est doté d'équipements technologiques de pointe répondant aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services, et d'une architecture optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers.

Ce projet d'envergure, qui a nécessité un investissement global de 1,22 milliard de dirhams, intervient en concrétisation des hautes orientations royales visant à doter Marrakech d'une infrastructure aéroportuaire moderne conforme aux normes internationales, à même de répondre à la croissance incessante du trafic passager, d'accompagner l'essor socio-économique et touristique de la ville, et de conforter sa notoriété mondiale déjà établie.

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, mercredi, à l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport Marrakech-Menara, un atout supplémentaire pour l'attractivité de la Cité Ocre et une vitrine pour un Maroc durable au coeur des technologies les plus innovantes.

