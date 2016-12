Togo: Victor Nukafu de l'Entente II, la grosse surprise de Claude Le Roy

Pour le reste de la liste, il est à noter que presque tous les habitués de la sélection nationale ont été retenus pour des sans club, Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa à Razak Boukari en passant par Romao Jacques Alaixys, Serge Akakpo, Gafar Mamah, Sadate Ouro-Akoriko, Floyd Ayité, Matthieu Dossevi et les nouveaux locaux Hakim Ouro-Sama, Franco Atchou... , tous seront bien à Dakar pour le stage d'avant compétition. On attend de voir s'ils seront retenus.

Alors que des informations ont susurré dans la presse et sur les réseaux sociaux, sur une non convocation de ce joueur, il est finalement bel et bien parmi les joueurs retenus. Comment pourrait-on expliquer une telle chose ?

Il est bel et bien la grosse surprise que peu de Togolais ont vu venir. Lui, c'est bien le milieu de terrain de l'Entente II de Lomé, club de la 2ème division togolaise, Victor Nukafu. Il fait bien partie de la liste des 25 joueurs présélectionnés par le technicien français des Eperviers du Togo, Claude Le Roy, pour les derniers préparatifs de la CAN 2017.

