Madagascar: Epidémie de peste dans le sud-est, l'état d'urgence déclaré

Les facteurs aggravants de l'épidémie sont l'insalubrité mais surtout l'enclavement des villages et le manque d'hôpitaux. Ainsi, une équipe de médecins du ministère de la Santé, de l'institut Pasteur et de l'OMS s'est rendue à Befotaka pour effectuer les diagnostics. Elle a parcouru 50 kilomètres à pied en quatre jours.

Cinquante-huit cas de peste ont été recensés ces trois derniers mois, dont 26 décès dans le sud-est de Madagascar. Des cas survenus dans les districts de Befotaka et de Iakora en octobre et novembre.

S'ensuivent la République du Congo et le Pérou. Madagascar a déclaré l'état d'urgence pour trois districts dans le sud-est pour demander à l'ONU d'intervenir. Si l'an dernier la peste a fait 68 morts, le bilan risque d'être plus lourd cette année.

