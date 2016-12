Togo: SADD réclame des actions concrêtes de la part du gouvernement en faveur des familles des victimes et des employés du secteur

« Nous rappelons que ces veuves et orphelins vivent encore dans des situations difficiles et il faudrait que l'Etat fasse quelque chose pour alléger leurs souffrances », a affirmé Yves K. Dossou, coordonnateur de l'ONG SADD.

Dès lors, depuis dix-huit (18) mois, les veuves et les enfants des victimes continuent de croupir dans une indescriptible misère. « Depuis la survenue du drame, nous traversons les moments les plus difficiles de notre existence.

Malheureusement, au lendemain de ce verdict, la multinationale WACEM a fait appel de la décision de la justice et fait prolonger la souffrance des veuves et orphelins des disparus qui ont travaillé dans des conditions misérables jusqu'à la mort.

