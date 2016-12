Congo-Kinshasa: Le chef de l'ONU exhorte les dirigeants politiques à désamorcer les tensions

« Il exhorte à nouveau les autorités à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et à défendre les libertés fondamentales inscrites dans la Constitution ».

« Le Secrétaire général appelle en outre tous les acteurs politiques, y compris au sein de l'opposition, à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actes et leurs déclarations, et à exhorter leurs partisans à s'abstenir de toute violence », a déclaré son porte-parole.

Rappelant la nécessité pour les forces nationales de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue dans le maintien de l'ordre public, M. Ban a également appelé les autorités de la RDC à ouvrir des enquêtes sur ces violences et à garantir que leurs auteurs soient traduits en justice.

M. Ban a exhorté les dirigeants politiques congolais à désamorcer les tensions et à créer un environnement propice à la réussite du dialogue facilité par la CENCO ainsi qu'à l'organisation, dans les meilleurs délais, d'élections crédibles et transparentes.

« Il exhorte toutes les parties impliquées dans cette médiation à travailler de manière constructive et de bonne foi sur toutes les questions et enjeux en suspens liés à la période transitoire devant conduire aux élections, conformément à la Constitution congolaise », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mercredi les dirigeants politiques de la République démocratique du Congo (RDC) à placer l'intérêt supérieur de leur nation et de leur peuple au-dessus des considérations partisanes et personnelles.

