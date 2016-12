Burkina Faso: Les avocats des militaires de l'ex-RSP se retirent du procès

Ouvert le mardi 20 décembre 2016 et suspendu le même jour, le procès du dossier… Plus »

Le caporal Madi Ouedraogo et ses camarades ont été reconduits à la maison d'arrêt et de correction des armées. Toutes les parties se retrouveront le 5 janvier prochain pour la suite de ce procès.

Quelques minutes plus tard et face l'absence d'avocats de la défense, le président du tribunal décide du report du procès. Satisfaction dans le camp des avocats, mais incompréhension au niveau d'Alioune Zanré, le commissaire du gouvernement.

Dans ce dossier, 29 personnes, parmi lesquelles deux civils, sont accusées d'avoir planifié en décembre 2015 une attaque de la maison d'arrêt et de correction des armées afin de libérer les généraux Gilbert Diendéré, Djbrill Bassolé et les militaires incarcérés dans le cadre de l'enquête du putsch de septembre 2015.

