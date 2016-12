Afrique: Union africaine - Abdoulaye Bathily demande conseils au président du Faso

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le candidat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à la présidence de la commission de l'Union africaine (UA), Abdoulaye Bathily, le mercredi 21 décembre 2016, à Ouagadougou.

Le Sénégalais, Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la commission de l'Union africaine (UA), est venu prendre conseils auprès du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la matinée du mercredi 21 décembre 2016, à Ouagadougou.

« En tant que candidat à la présidence de la commission de l'Union africaine, une candidature que mon pays, le Sénégal et la CEDEAO ont endossée, je suis venu me présenter au président du Faso, pour bénéficier de ses conseils, ses avis et suggestions », a-t-il déclaré au sortir de l'entretien.

A l'entendre, sa candidature n'est pas de « circonstance » d'autant plus qu'elle est en droite ligne de son « engagement » depuis plusieurs décennies pour la cause des peuples d'Afrique, pour l'unité, la libération, la paix et le développement du continent.

« Pendant toute ma trajectoire, je l'ai démontré à la fois en tant que leader des mouvements de jeunesse et d'étudiants, universitaire à travers mes enseignements et mes recherches, mais également en tant que parlementaire et membre de gouvernement dans mon pays, et par ailleurs au service des Nations unies», a argué Abdoulaye Bathily.

En se présentant comme candidat à la présidence de la commission de l'UA, il voudrait mettre toutes ses expériences à la disposition de l'institution pour lui insuffler une dynamique nouvelle au profit des peuples d'Afrique, dans cette période particulièrement difficile dans l'histoire du continent.

Son souhait, a-t-il dit, est que la commission puisse avoir un leadership à la mesure de ses enjeux et de ses défis. « Et je me sens en mesure, avec l'ensemble de la Commission et sous l'autorité des chefs d'Etat, de pouvoir relever ce défi.», a soutenu M. Bathily.

Bien avant, l'hôte du président du Faso a présenté ses condoléances au peuple burkinabè et aux familles des douze soldats tombés lors de l'attaque terroriste du vendredi 16 décembre 2016 à Nassoumbou, dans la région du Sahel.

Il a émis le vœu que les mesures qui sont prises pour juguler ce phénomène, au plan national et au niveau sous régional, continental et international, puissent venir à bout du terrorisme, afin que les pays d'Afrique aillent dans la voie du développement de façon irréversible.