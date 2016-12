Burkina Faso: Mouvement syndical - Des syndicats remettent en cause le code du travail

La Confédération nationale du travail du Burkina (CNTB) et l'Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) affiliés à IndustriAll ont organisé, le samedi 17 décembre 2016 à Ouagadougou, une conférence publique.

Le code du travail pose problème dans quelques articles. C'est ce qu'a révélé la Confédération nationale du travail du Burkina (CNTB) et l'Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) affiliés à IndustriAll, lors d'une conférence publique tenue le 17 décembre à Ouagadougou.

« Les problèmes que pose le code du travail sont dans les articles 52 et 59 qui favorisent les abus en matière de Contrats à durée déterminée (CDD), le renouvellement du CDD autant de fois que l'employeur le souhaite », a affirmé le secrétaire général de l'ONSL, Paul Kaboré.

L'objectif de cette rencontre, selon les organisateurs, a été de rappeler aux autorités, à l'opinion nationale, sur les insuffisances du code de travail.

« Dans plusieurs cas, il n'a pas suivi le rythme des changements rapides intervenus dans les relations sociales au niveau national et international », a fait savoir Paul Kaboré.

Il a rappelé que la révision du code du travail en 2008, surtout sur leurs revendications et injonctions du Bureau international du travail (BIT), a été faite essentiellement pour encourager les investisseurs locaux et étrangers et non pour répondre aux besoins et à la nécessité impérieuse de renouveler et d'augmenter la protection des travailleurs à travers la législation.

Pour les fédérations et syndicats de la CNTB et l'ONSL affiliés à IndustriAll, ce code plafonne arbitrairement les montants des dommages, intérêts et indemnités, selon les caractères abusifs et irréguliers des licenciements...

Le code de 2008, dans ses dispositions, a opéré des reculs tant au niveau des libertés syndicales que des droits et devoirs des travailleurs, allant jusqu'à faire fi, ont-il dit, de certaines propositions consensuelles faites par les travailleurs et les employeurs.

En plus, les syndicalistes ont dénoncé bien d'autres dispositions de ce code dont la définition du temps du travail et des heures supplémentaires sont sujettes à diverses interprétations par les employeurs.

« C'est un code qui interdit certaines formes de grève et accorde un pouvoir de réquisition très étendu à l'autorité administrative ainsi qu'à l'employeur.

Ce qui constitue une violation de l'article 22 de la Constitution, de même que les conventions 87 et 98 de l'office international du travail, ratifiées par le Burkina », a fait remarquer Paul Kaboré.