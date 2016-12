Ouvert le mardi 20 décembre 2016 et suspendu le même jour, le procès du dossier «ministère public contre le caporal Madi Ouédraogo et 28 autres», a repris le mercredi 21 décembre au Tribunal militaire de Ouagadougou. Après de longues tractations, le dossier a été renvoyé au jeudi 5 janvier 2017.

L'affaire dite du projet d'attaque contre la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) a été renvoyée au 5 janvier 2017.

Suspendu le jour de l'ouverture et repris le mercredi 21 décembre, ce procès où le caporal Madi Ouédraogo et 28 autres sont accusés d'avoir planifié une attaque contre la MACA ainsi que d'autres sites, a été renvoyé en 2017 après le déport collectif des avocats commis à la défense des accusés.

Ces avocats, qui ont demandé en vain un renvoi de deux semaines le jour de l'ouverture, sont restés fermes sur leur requête pour, disent-ils, mieux préparer les dossiers de leurs clients.

Dès l'ouverture de l'audience et avant l'appel des accusés à la barre, ils ont réitéré en bloc leur demande de renvoi.

Mais pour le parquet, il n'est pas question de parler de différé parce que toutes les conditions sont réunies pour examiner le fond de l'affaire.

Le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré, en veut pour preuve la décision de la Cour de suspendre le procès le premier jour pour permettre aux avocats de mieux se préparer.

« Avec la suspension d'hier, nous avons mis à la disposition des avocat,s une salle pour prendre connaissance des éléments des différents dossiers.

Malheureusement, ils n'étaient que six dans la salle. En moins d'une heure, ils sont revenus remettre les dossiers au niveau du parquet. Pour nous, on devait avoir l'audience ce matin », martèle Alioun Zanré qui semble agacé de la nouvelle requête de renvoi des avocats.

Après des tractations entre le ministère public et la défense, la Cour suspend l'audience pour statuer. De retour dans la salle d'audience, la Cour annonce le rejet de la requête de renvoi des avocats et indique que le procès peut se poursuivre.

Les avocats commis se déportent

Mais les avocats commis d'office à la défense des clients décident collectivement de claquer la porte. Dans la salle d'audience, il ne reste que deux sur environ 30 avocats qui étaient présents.

« C'est la mort dans l'âme et en désespoir de cause que nous, avocats, commis d'office, étions obligés de façon collective de nous déporter dans ce dossier. Depuis hier, nous avons insisté au niveau du Tribunal militaire pour que la Cour constate la réalité dans laquelle nous nous situons.

Nous avons reçu les dossiers de façon parcellaire et tardivement et cela ne nous a pas permis d'organiser au mieux la défense de nos clients », indique Me Arnaud Ouédraogo tandis que le procès se poursuit dans la salle d'audience.

Et d'ajouter « Nous avons indiqué que nous sommes particulièrement attachés à la défense de nos clients. Le tribunal a passé outre notre demande.

Nous étions obligés de nous retirer de la suite du dossier. La conséquence de ce déport collectif est que nous n'allons pas assurer la défense des personnes pour qui nous avons été commis d'office ».

Mais pendant que Me Arnaud Ouédraogo, entouré de ses collègues, accorde un entretien à la presse, la Cour annonce à l'intérieur le renvoi du dossier au 5 janvier 2017.

C'est alors la joie dans les rangs des avocats. « Pendant que vous m'interviewiez, j'apprends comme vous, à travers les micros, que le dossier est renvoyé au 5 janvier. J'étais triste mais voilà que je souris maintenant.

Nous allons aviser pour la suite », soutient Me Ouédraogo. Mais du côté du ministère public, on dit prendre acte. « La décision a été rendue et nous nous y plions. Nous ne voulons pas de débats stériles autour du procès.

On nous a prêté d'avoir des intentions de connivence avec un agenda politique caché et traité de populisme et de fétichisme de date. C'est ce qui est inacceptable », laisse entendre le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré.

Pourquoi avoir attendu que les avocats se déportent pour renvoyer le dossier au 5 janvier ? Pour le parquet il n'est pas question pour le tribunal de satisfaire la volonté d'une des parties au procès. Le président du tribunal qui assure la direction des débats, selon Alioun Zanré, prend les décisions conformément à la loi.