Burkina Faso: Eboulement à Oualga, dans le Sanmatenga - Quatre morts et un blessé

Quatre morts et un blessé, c'est le bilan d'un éboulement survenu dans la nuit de mardi au mercredi 21 décembre 2016 à Oualga, village situé à 20 km au Nord-Ouest de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. En effet, le drame s'est produit dans le site d'orpaillage abandonné, il y a plus de 20 ans et dont l'exploitation artisanale a repris, il y a moins d'un mois.

Selon les témoignages recueillis sur place, l'accident s'est produit aux environs de minuit. A en croire, Mahamoudou Ouédraogo (46 ans et témoin des faits), il était dans sa galerie, quand il a été alerté par des cris de secours d'un jeune, blessé et coincé dans un trou. Sorti de la galerie, a-t-il confié, il a pu, grâce à l'aide d'autres orpailleurs, secourir ce dernier.

Blessé, il a été évacué au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Namsigui. Quant aux quatre jeunes qui ont perdu la vie, aux dires de M. Ouédraogo, ils étaient un peu en profondeur.

C'est la raison pour laquelle, ils n'ont pas pu être secourus à temps. «Ils avaient déjà perdu la vie, quand ils ont été sortis des galeries», a-t-il précisé.

A notre arrivée sur les lieux du drame, aux environs de 10h30, des éléments de la gendarmerie nationale avaient déjà fait le constat.

Les corps ont été inhumés aux environs de 12h en présence du maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo. Celui-ci a témoigné au nom du conseil municipal sa compassion aux familles et à la population éplorées de Oualga.

«C'est avec un sentiment de tristesse, que je viens de constater ce qui s'est passé. C'est un ancien site abandonné que les jeunes sont venus pour tenter d'exploiter et ils sont restés. Vraiment, la situation est déplorable», a-t-il déploré.

Il a invité la population et surtout la tranche jeune qui exploite artisanalement l'or à la prudence et à la méfiance vis-à-vis des anciens sites d'orpaillage. L'âge des victimes de l'éboulement varie entre 15 et 30 ans. Quant au seul blessé et dont la vie ne serait pas en danger, il est âgé de 11 ans.