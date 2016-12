Le Comité interprofessionnel des céréales du Burkina (CIC-B) forment ses acteurs aux effets néfastes des aflatoxines et aux moyens de riposte, les 21 et 22 décembre 2016 à Ouagadougou. Des bonnes pratiques, durant toute la chaîne de production jusqu'à la commercialisation et à la consommation des produits en conformité avec les normes phytosanitaires et sanitaires, seront adoptées.

Aucun consommateur n'est à l'abri des maladies ‘'agricoles", qui nuisent à la santé humaine et animale. Les enfants, depuis la grossesse de la mère jusqu'aux mille premiers jours après la naissance, ne sont pas épargnés.

Tels sont les résultats de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA), après des études menées.

En vue de lutter contre ces maladies fréquemment appelées des aflatoxines, le Comité interprofessionnel des céréales du Burkina (CIC-B) avec le soutien financier du Programme d'appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP), sensibilise et forme les 21 et 22 décembre 2016 à Ouagadougou, les acteurs agricoles aux bonnes pratiques.

Les aflatoxines selon le phytopathologiste, Dr Adama Néya, sont des toxines produites par des champignons et les plus importantes sont celles produites par les champignons ‘'aspergillus flavus" que l'on retrouve couramment dans les champs durant la production et au cours du stockage jusqu'à la consommation des aliments.

« Ces maladies sont présentes dans de nombreuses cultures mais les plus visées sont le maïs et l'arachide », a-t-il ajouté.

Des études menées par l'INERA ont révélé des taux de 117 à 132 ppm (parti par milliard) en aflatoxines dans des repas à base d'arachide et 125 à 678 ppm d'aflatoxines dans de l'arachide grillée.

Dr Néya a prévenu que les aflatoxines peuvent provoquer le cancer du foie, la cirrhose et bien d'autres maladies graves. A la question de savoir comment reconnaître l'aflatoxine sur une céréale, le phytopathologiste a noté qu'elle n'est pas visible et n'a pas non plus d'odeur.

« Sur les cultures comme le maïs et l'arachide, on remarque une croissance de quelque chose de verdâtre.

Le plus important n'est pas la contamination très aigüe mais celle chronique, qui fait que depuis notre enfance, nous accumulons de petites quantités d'aflatoxines qui peuvent un jour, s'avérer très néfastes », a-t-il déploré.

Et de poursuivre qu'en 2004 au Kenya (Nairobi), un grand pays producteur et consommateur de maïs, il y a eu 317 cas de contamination par l'aflatoxine avec 125 décès.

« Nous voulons éviter ce genre de situation catastrophique au Burkina Faso en appliquant toutes les méthodes possibles à travers des sensibilisations des acteurs », a souhaité Dr Néya.

En outre, comme modules dispensés, il s'agira au cours de cette formation, d'expliquer aux acteurs agricoles, les différentes variétés de maïs préconisées, la connaissance et le mode de contamination ainsi que les méthodes de lutte.

Il s'agira également de leur montrer les défis et les opportunités qui s'offrent en eux, afin de pouvoir d'une part, lutter contre les aflatoxines et d'autre part, sécuriser l'alimentation et booster le commerce au niveau de la sous-région et toute l'Afrique.

Pour lutter contre ce phénomène, Dr Néya a proposé que les agriculteurs produisent de variétés adaptées et pratiquent de bonnes méthodes en production, en récoltes, en séchage et en tri, avant que l'aliment ne soit consommé.

« Il y a un produit de lutte biologique qui est actuellement développé et qui dans les années à venir, pourrait être homologué au Burkina Faso et appliqué aux champs afin de diminuer de 80 à 95%, la contamination du maïs et de l'arachide », a-t-il précisé.

Le président du CIC-B, Lendi Daba, a pour sa part indiqué que cette formation va permettre à tous les acteurs d'avoir tous les contours sur les sujets et épouser de bonnes pratiques pour éviter ces maladies agricoles.