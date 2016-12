Ile Maurice: Statistics Mauritius - 1 800 chômeurs de plus

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Autre hausse non négligeable : 4 400 sans-emploi de plus que l'an dernier vivent dans une famille où il n'y a aucun salarié.

De plus, 15 000 personnes recherchent un premier emploi, alors que plus de 29 000 ont déjà de l'expérience professionnelle. Parmi les chômeurs, 8 500 sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an.

La population active, comprenant les salariés et les chômeurs, s'élève à 580 700. Les chiffres révèlent que les femmes sont plus touchées par le chômage. Elles sont 57 % à chercher du travail contre 43 % d'hommes.

