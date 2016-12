Togo: Contexte macroéconomique toujours favorable

Le Conseil national du crédit a pour mission d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier et d'évaluer les performances de l'économique.

'Cette lenteur pénalise, non seulement les banques et leurs clients, mais également l'Etat dans la mesure où elle nous fait perdre des gains de points dans le classement Doing Business. En outre, elle retarde l'éligibilité du Togo au programme Compact de Millennium Challenge Account', a souligné Sani Yaya.

Les banques sont toujours confrontées à une dégradation du portefeuille avec un nombre élevé de crédits non remboursés. A cela, il fait ajouter l'absence de solvabilité de nombreux demandeurs et des taux d'intérêts qui demeurent élevés à 5,8%

La rencontre, à laquelle assistaient le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, son collègue de la Planification, Kossi Assimaïdou, et le directeur national de la BCEAO, Kossi Ténou, est destiné à faire un point tous les trimestres concernant l'évolution de l'économie togolaise

