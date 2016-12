Congo-Brazzaville: Insécurité dans le Pool - Gilbert Djombo Bomodjo appelle les cadres à une prise de conscience

La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la… Plus »

De la même manière, a-t-il poursuivi, pendant la guerre du 5 juin 1997, le préfet de la Likouala a protégé plusieurs cadres politiques et administratifs se réclamant de la mouvance de Pascal Lissouba. « Je n'avais jamais permis que le sang d'un Congolais de quelle qu'origine qu'il soit coule dans le département de la Likouala pendant cette guerre », a-t-il déclaré avant d'ajouter que la démarche d'un dialogue national, dans la résolution de la crise du Pool, est salutaire ; mais elle doit être précédée par un travail de terrain que doivent mener les cadres politiques et administratifs du département auprès des populations et des autres forces vives de la contrée.

L'orateur a précisé qu'il avait agi ainsi pour sauver non seulement les compatriotes mais également son département. Gilbert Djombo Bomodjo a interpellé à cet effet les cadres politiques et administratifs du Pool au dépassement afin de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des autres considérations.

« Après la mort de Marien Ngouabi, Pascal Lissouba et Claude Ernest Ndalla ont été envoyés comme prisonniers dans la Likouala. Les traitements auxquels ils étaient soumis pouvaient les faire mourir. J'ai pensé que le département de la Likouala va porter un mauvais témoignage s'ils venaient à y mourir. Je me suis engagé à les nourrir en cachette. Ce geste m'a valu une interpellation par les services de sécurité à Brazzaville devant lesquels j'ai avoué les faits », a-t-il témoigné.

Le cas le plus probant, a-t-il rappelé, est le fait qu'il ait fait éviter à Claude Ernest Ndalla et Pascal Lissouba des sévices frisant le pire lorsqu'ils étaient envoyés en 1977 comme prisonniers dans le département de la Likouala.

