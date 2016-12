Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - La fondation Nino Gouamba apporte du sourire aux enfants de Ouenzé

À l'orée de la fête de la Nativité, le conseiller municipal Ninon Gouamba, président de la fondation éponyme, a offert des jouets aux milliers d'enfants des quartiers 58 (à l'école primaire de Moukondo) et 58 bis ( l'église kimbanguiste de Mikalou) à Ouenzé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, le 19 décembre.

Créée dans le but de pouvoir participer tant soit peu au bien-être social de la population, la fondation Ninon Gouamba et son président, en sa qualité également de conseiller municipal, ont pensé mener cette action, qui traduit en réalité l'élan de solidarité qui les anime et surtout dans la perspective de construire une amitié fondée sur la transversalité des aspirations entre les populations des quartiers 58 et 58 bis. Il s'est agi de venir vers les enfants de ces quartiers, pour leur donner des jouets afin qu'ils passent la fête de Noël dans des bonnes conditions. « L'honneur de la famille vaut mieux que l'argent », dit-on, donner la joie aux enfants est un meilleur couronnement de leurs familles respectives, a dit le président dans son propos. Avant d'ajouter : « À ce juste titre, il n'y a pas de raison de stagner sur nos vieilles habitudes égoïstes, de silence absolu lorsqu'on peut faire quelque chose, et surtout quand vous aviez été responsabilisé dans le but d'œuvrer pour les autres, sinon ton propre quartier. »

Afin de bien mener son action, le président de cette fondation s'est inspiré des Écritures Saintes. « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient », déclare la Bible. À l'exemple de Marie et Joseph ayant protégé en leur temps l'enfant Jésus, le président de la fondation Ninon Gouamba croit en cette pépinière humaine des quartiers 58 et 58 bis qui sera demain une élite au service du Congo. D'où, il a invité les parents de lutter afin que de cette génération émergent les cadres utiles pour le pays. «Investissons-nous sans relâche, car notre retraite collective en dépend », a-t-il poursuivi.

Ninon Gouamba a indiqué également à cette population, venue massivement dans l'enceinte de la clinique sanitaire Simon Kimbangou, qu'elle constitue pour lui ainsi qu'aux populations de ces quartiers un seul acte civique et concret, témoignant ainsi leur volonté commune de se mettre ensemble pour que le mieux-être, l'harmonie et le vivre ensemble soient les véritables valeurs dans leurs manières de vivre. « De préférence, pour y arriver, croyez-moi, il nous faut sans discrimination consolider nos liens de fraternité. Fassions un seul corps dans toute la diversité qui nous compose. Qu'il n'y ait pas parmi nous les plus importants et les moins importants. Vivons avec considération de l'autre. Loin d'évangéliser, je suis celui qui croit en la fin des choses, vanité de vanité tout est vanité », a-t-il déclaré dans son allocution.

Voilà pourquoi, par respect de période et l'altruisme qui s'en suit, la fête de Noël, dite de Nativité du fils de Dieu, demeure une occasion sacrée pour tous les parents, puisque réellement en elle, se traduit l'enfance qui signifie la toute première étape de la vie humaine selon Robert.

À l'issue de ces deux activités, Ninon Gouamba s'est dit satisfait. « Je suis natif du quartier 58 bis, il est important aujourd'hui que je puisse prôner l'unité et le vivre ensemble pour qu'effectivement, notre quartier puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi dans mon discours, j'ai martelé sur le fait que nous devons effectivement vivre ensemble pour pouvoir avancer notre quartier. Donc, il est normal que la population soit en réalité ravie de me voir et ce mobiliser de la sorte ». Rappelons que c'est depuis pratiquement 6 ans que la fondation Ninon Gouamba est aux services de ces populations, bien que beaucoup des défis restent à relever.