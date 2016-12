Angola: La municipalisation des services sanitaires est une priorité pour 2017

Luanda — L'accélération du processus de municipalisation des services de santé est une priorité du ministère de la Santé pour l'année 2017, a garanti mercredi, à Luanda, le ministre Luís Gomes Sambo.

Selon le ministre de la Santé, l'amélioration du système de surveillance épidémiologique et la capacité de préparation et d'intervention en cas d'épidémie, l'articulation des travaux entre la direction centrale et les délégations provinciales de la santé font également partie des priorités du ministère.

D'après Luis Gomes Sambo, le ministère prétend également améliorer les performances en termes de gestion des médicaments, ainsi que l'augmentation de l'acquisition des produits pharmaceutiques en tenant compte du budget de l'Etat réservé pour le domaine de la santé.

Il a également révélé l'intention de créer en 2017 un mécanisme pour le renforcement des règles en matière de santé et l'amélioration des capacités de recherche scientifique afin d'atteindre un plus grand succès dans les mesures de prévention et de promotion de santé.

Il y a lieu de souligner que Luis Gomes Sambo a fait ces déclarations lors de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an qui a réuni le personnel de son ministère.