Congo-Kinshasa: Enormes défis !

D'ailleurs, agissant en qualité de président du Groupe parlementaire, il sait comment les questions étaient formulées et comment les premiers ministres s'y prenaient. Ce qui laisse croire qu'il ne sera pas inquiété outre mesure. Le deuxième temps, c'est la réplique qu'il tentera d'organiser. En pratique, les intéressés sollicitent 24 ou 48 heures pour ce faire. Au-delà de la forme, il y a le fond. Samy Badibanga a devant lui des montagnes de défis à relever. Ils sont énormes ces défis, qui partent de l'organisation des élections et de la réponse adéquate à donner au vécu quotidien de la population. Sur ses entrefaites, il y a des questions subséquentes, qui tiennent à la sécurisation du pays.

