Congo-Kinshasa: Ultimatum des Evêques avant Noël - Négociations directes - Le G7 interpelle la classe politique !

Des évêques membres de la CENCO lors de travaux du dialogue national inclusif à Kinshasa

La vie reprend, timidement, au Congo-Kinshasa après les deux journées mouvementées qui ont paralysé toutes les activités socioéconomiques sur la quasi-totalité du territoire national.

Les dates du 19 et 20 décembre 2016 marquant, officiellement, la fin du deuxième et dernier mandat du Président Kabila, étaient annoncées apocalyptiques. Heureusement, les négociations directes entre la Majorité Présidentielle élargie et l'Opposition qui se tiennent au Centre Interdiocésain, sous les auspices de la CENCO, auront permis de désamorcer l'hécatombe. Aucun appel à manifester n'a été lancé par l'opposition et ce, à la demande de la CENCO. Qu'à cela ne tienne, des Congolais, à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Boma,... ont bravé l'imposant dispositif sécuritaire déployé par le pouvoir public. Bilan : 9 morts à Kinshasa, selon des sources officielles, 20 selon le BCNUDH.

L'on dénombre, par ailleurs, d'autres morts à Lubumbashi, Boma, pour ne citer que ces deux villes du pays. Ainsi, dans un communiqué de presse signé par son Président, Pierre Lumbi Okongo, le G7 condamne les tueries, les tortures et arrestations des manifestants pacifiques non-armés qui voulaient, dit-il, juste exprimer leur droit constitutionnel et universel. Tout en rendant hommage à tous les compatriotes qui ont perdu leur vie, les 19 et 20 décembre 2016, pour défendre la démocratie et la Constitution, le G7 exige une enquête indépendante et sérieuse afin que les commanditaires de ces actes ignobles soient débusqués et sévèrement sanctionnés. Enfin, le G7 se dit préoccupé par la détérioration de la situation politique, économique et sociale du pays, et lance un appel à toute la classe politique rd-congolaise afin de mettre à profit le temps limité dont dispose la CENCO pour faire aboutir les négociations dont les résultats sont attendus par tout le peuple congolais. Ci-après, le communiqué de presse du G7.

GROUPE DE 7 PARTIS POLITIQUES

COMMUNIQUE DE PRESSE

1. Le G7 note que la République Démocratique du Congo a connu ce lundi 19 et mardi 20 décembre 2016, dates marquant la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel de Monsieur Kabila, des journées «Ville-morte» totalement réussie sur toute l'étendue de la République et de manifestations pacifiques dans certaines entités.

2. Le G7 félicite le peuple congolais pour sa maturité dans l'expression pacifique de son droit constitutionnel défini à l'article 64.

3. Le G7 s'insurge contre le déploiement de l'armée (des troupes combattantes) dans les rues des villes et villages du pays tout entier en lieu et place de la police censée veiller à la protection des populations et l'usage disproportionné de la force.

4. Le G7 condamne les tueries, les tortures et arrestations des manifestants pacifiques non-armés qui voulaient juste exprimer leur droit constitutionnel et universel.

5. Le G7 rend hommage à tous les compatriotes qui ont perdu leur vie, ces 19 et 20 décembre pour défendre la démocratie et la Constitution de notre pays.

6. Le G7 exige non seulement la relaxation et l'abandon des poursuites contre les manifestants arrêtés injustement mais aussi, une enquête indépendante et sérieuse afin que les commanditaires de ces actes ignobles soient débusqués et sévèrement sanctionnés.

7. Le G7, comme le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement restant attaché aux négociations directes sous la médiation de la CENCO, se félicite de l'appui sans détour du Saint-Père et de toute la Communauté Internationale à cette médiation.

8. Préoccupé par la détérioration de la situation politique, économique et sociale du pays, le G7 lance un appel à toute la classe politique de notre pays afin de mettre à profit le temps limité dont dispose la CENCO pour faire aboutir les négociations dont les résultats sont attendus par tout le peuple congolais.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2016

Pour le G7,

Pierre LUMBI OKONGO