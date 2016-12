Madagascar: VIIIe Jeux de la Francophonie - Les huit représentants malgaches connus !

Tahala compagnie, avec la pièce « Tsingy » a convaincu le jury et représentera Madagascar aux VIIIe Jeux de la Francophonie.

La liste de tous les représentants malgaches, dans le volet culture, a enfin été dévoilée. Outre Tahala compagnie, six autres groupes et artistes ont également été sélectionnés pour représenter la Grande Ile à Abidjan en 2017.

Ils viennent de divers horizons artistiques. Certains manient avec excellence les marionnettes géantes. D'autres excellent dans la peinture, ou la danse de création. Il y a également ceux qui évoluent dans le milieu de la création pour le développement durable, la création numérique, la sculpture installation, la photographie, ou encore la littérature. Ils, ce sont la compagnie Zolobe, Tahala compagnie, Andrianavalona Tsilavonarivo plus connu sous le nom de Taka, Rakotoarivony Eric, Anjoanina Harivahy (Mossieur Njo), Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina, Ramiandravola Marcel et Rakotoarisoa Koloina alias Tanguy et ils vont représenter Madagascar aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017.

Les artistes. Créée en 2002, la Compagnie Zolobe est une troupe regroupant une vingtaine de comédiens malgaches qui sont aussi musiciens, chanteurs, danseurs, ou marionnettistes professionnels et amateurs. Son propos artistique est de garder vivante la culture orale (contes, chants, danses... ) traditionnelle du Nord de Madagascar et de sensibiliser un large public par des spectacles originaux faisant intervenir les différentes formes des arts vivants.

Taka ? Un nom reconnu dans le milieu de l'art pictural. Le jeune mélange graffiti et peinture. Taka ose avoir un champ vaste de thèmes à cultiver. Souvent, il représente les ethnies malgaches dans leurs œuvres : leurs accessoires, leurs traits, les différentes couleurs qui leur sont propres. Un univers de déconstruction est proposé par l'artiste, où cohabitent figuratif et abstraction.

Eric Rakoto : dans sa famille, on pratique l'art de père en fils. Né en 1977, il a d'ailleurs été formé successivement par sa mère, la décoratrice Razanajao Bakovelo et l'artiste plasticien Richard Razafindrakoto et figure dans la première vague des jeunes du quartier d'Ankadifotsy qui ont suivi les ateliers de vacances organisés par son père depuis 1998. Mossieur Njo, lui, est entré dans le milieu littéraire il y a une dizaine d'années. Il n'a à son actif que deux histoires courtes et un roman qui sortira très prochainement. Ce qui ne fait pas de lui un novice pour autant. Passionné d'arts graphiques, Randrianarivelo Mahefa Dimbiniaina se familiarise d'abord avec le dessin et la vidéo pour ensuite se dédier totalement à la photographie. Ramiandravola Marcel et Rakotoarisoa Koloina sont moins connus, mais ne manqueront certainement pas de porter, comme les six autres candidats, très haut, le flambeau malgache.