Congo-Kinshasa: La CENCO appelle les acteurs politiques à faire « des concessions pour la gestion consensuelle de la transition »

Les évêques souhaitent en effet clôturer ces travaux avant noël, a-t-il ajouté, exhortant les participants à ces assises à faite vite et à « abandonner l'égoïsme et les calculs politiciens partisans pour conclure ces négociations le plus tôt possible ».

Dans son discours, le président de la CENCO, Mgr Utembi, a prévenu que son institution n'est plus disposée « à prolonger indéfiniment et de manière improductive ces travaux ».

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) appelle les participants au dialogue inclusif « à faire des concessions pour une gestion consensuelle de la transition en RDC ». Le président de la CENCO, monseigneur Marcel Utembi, a lancé cet appel mercredi 21 décembre, à la réouverture des travaux de ce forum suspendu samedi dernier. Un aucun accord n'a toujours pas été trouvé entre les signataires de l'accord de la cité africaine et les non signataires.

Copyright © 2016 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.