Congo-Kinshasa: 19 morts lors des manifestations des 19 et 20 décembre

Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende avait dressé un bilan de 9 décès consécutifs aux heurts entre policiers et forces de l'ordre durant les manifestations de 19 et 20 décembre dernier.

Le BCNUDH a par ailleurs documenté 113 arrestations autour des manifestations des 19 et 20 décembre sur l'ensemble du pays. Ces arrestations ont été nombreuses dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma, a précisé José Maria Aranaz.

Lundi 19 et mardi 20 décembre, la population est sortie dans les rues, sous des coups des sifflets et casseroles, pour exiger le départ du président Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat constitutionnel a expiré le 19 décembre à minuit.

Dix-neuf personnes ont été tuées par balles et quarante-cinq autres blessées lors des manifestations des 19 et 20 décembre derniers en République démocratique du Congo. Ce bilan provisoire a été dressé mercredi 21 décembre par le directeur du Bureau conjoint des Nations unies pour le droit de l'Homme (BCNUDH), José Maria Aranaz.

