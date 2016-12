Madagascar: Pasteur Mailhol - « Le peuple va me porter au pouvoir »

Vindicte populaire. Faut-il également rappeler qu'il a créé « Radio Fanambarana », en 1996. Un peu plus tard, il a fondé son propre parti, le GFFM « Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara » probablement pour le soutenir en 2013, mais finalement il n'a pas été candidat. Par ailleurs, il n'a pas manqué non plus de toucher mot aux affaires nationales, en citant notamment que le courant ne passe pas entre les forces de l'ordre et le peuple. Dans la même foulée, il a parlé de la vindicte populaire. Des faits qui pourraient déboucher sur du tribalisme, a-t-il souligné. De ce fait, pasteur Mailhol pense que les dirigeants devraient assumer leur responsabilité face à cette montée de la justice populaire pour éviter le pire. Malgré tout, pasteur Mailhol est prêt à apporter son soutien au régime actuel.

Le XXe anniversaire de l'association cultuelle « Fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara » (FAM) y a été également célébré. En marge de cette cérémonie, il a déclaré : « Ma prophétie n'a pas changé, le peuple va me porter au pouvoir ». Avant d'enchaîner que « ce serait à la suite des deux dirigeants qui ont succédé à Marc Ravalomanana ». Même s'il n'a pas avancé une date, il fait allusion à la présidentielle de 2018. Encore une prophétie, et ce n'est pas la première fois qu'il a dit des choses pareilles. En effet, il a déjà dit que le peuple va le porter au pouvoir en 2013. Trois ans après, il n'en n'est rien. Dans le cas où cela n'aboutirait pas, il dirait sûrement que ce serait en 2023. Jamais deux sans trois.

