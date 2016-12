Angola: Production de plus de deux millions de tonnes de céréales

Luanda — Le ministre de l'Agriculture, Marcos Alexandre Nhunga, a déclaré mardi, à Luanda, que 2.379.912 tonnes de céréales, dont 2.238.456 tonnes de le maïs, avaient été récoltées durant la campagne agricole 2015/2016.

Intervenant à la cérémonie de vœux de Nouvel An, le dirigeant a précisé qu'il y avait eu un excédent de quatre pour cent, cette production n'a été possible que grâce à l'implication des campagnes agricoles Exploitations agricoles familiales (EAF) et Exploitations agricoles entrepreneuriale (EAE).

Le ministre de l'Agriculture a noté que dans la même saison agricole, 24.573 tonnes de riz avaient été récoltées, ce qui représente 71 pour cent du taux d'exécution de l'objectif fixé pour 2016.

Concernant la production de racines et tubercules, il dit qu'elle avait atteint 10.534.585 tonnes, et que le pays était auto-suffisant dans la production de manioc et de patates douces, vu qu'on n'avait pas enregistrées de déficit dans ces produits.

Dans le domaine de la production animale, Marcos Alexandre Nhunga a souligné que la production d'œufs avait atteint, au troisième trimestre, 421.323.333 œufs, ce qui représente 50 pour cent de l'objectif fixé pour 2016.

Quant à la production de viande bovine en cette période, il y a eu une production de 15.930 tonnes, dépassant ainsi l'objectif fixé de 34 pour cent pour 2016, a déclaré le ministre.