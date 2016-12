Madagascar: Sport extrême - Andy lance le « Free Parkour »

Ce sport apporte des bienfaits pour la santé, de l'agilité. Côté caractère, il donne du courage à celui qui le pratique. Mieux, il élimine les vertiges. Les entraînements peuvent se pratiquer partout, surtout dans la rue. Il n'y a pas de lieu propre ou de lieu particulier. Tout le monde peut également pratiquer le « Free Parkour », mais la confiance en soi s'impose. Le « Free Parkour » n'est autre que la combinaison entre le « freerun » et le « parkour ». Un sport dont on peut exécuter librement tous les mouvements souhaités .C'est donc le « parkour », avec des figures appelées « figyse » en harmonie avec tous les mouvements possibles à réaliser par le corps.

Cet art de déplacement rapide consiste à utiliser le corps et son agilité pour sauter et monter par-dessus des obstacles. Il est également réalisé pour se déplacer rapidement ainsi que pour forger la mentalité de ses pratiquants. Il s'agit de ne pas esquiver les obstacles mais de les surmonter. Un des objectifs du traceur Andy est de prouver que les Malgaches sont forts dans cette discipline de sports extrêmes. Mais également, il désire que les Malgaches puissent développer aussi leur savoir-faire. Il pense aussi représenter notre Île aux compétitions internationales et devenir la fierté des Malgaches.

