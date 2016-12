Madagascar: Airtel Madagascar - « Tanteraka ny nofiko » continue de faire des heureux gagnants

La 4e phase du tirage promotion « Tanteraka ny nofiko » d'Airtel continue de faire des heureux gagnants. Lors du tirage intermédiaire qui a eu lieu jeudi dernier, au Shop Airtel Ambohijatovo, ils étaient huit gagnants à avoir reçu leurs lots de la part des responsables d'Airtel Madagascar.

Le premier lot de la semaine, en l'occurrence, un groupe électrogène a été gagné par Andriamifehiarivo. Randriambola Jean Gaston et Rakotovao Jean-Baptiste ont reçu respectivement un fer à repasser et un téléphone, tandis que les autres gagnants sont repartis avec des chèques en Airtel Money et des lecteurs DIVX.

Fidèle à ses valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité, Airtel Madagascar, grâce à cette promotion de fin d'année se rapproche davantage de ses abonnés. Au fur et à mesure que la promotion avance, Airtel Madagascar propose des lots encore plus alléchants. Pour le 5e tirage l'opérateur offrira un scooter, des téléviseurs à écran plat et pleins d'autres cadeaux. La règle est simple, puisqu'il suffit juste aux abonnés d'être actifs sur leur téléphone. Réaliser une consommation minimum de 3 000 Ar ou plus par semaine en appel, sms, connexion internet, utilisation des services VAS, ou en transactions Airtel Money facturées. Et le tour est gagné pour devenir un potentiel gagnant. Pour tous les clients qui achèteront un téléphone dans les shops Airtel, ils recevront automatiquement 10 tickets de participation au tirage au sort.

Le jeu « Tanteraka ny nofiko » se poursuit jusqu'au 15 janvier, avec comme gros lot final, un Sprinter. Chaque abonné prépayé de Airtel peut encore s'offrir la chance de remporter ce gros lot simplement en utilisant son téléphone.