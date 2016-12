Madagascar: L'urgence du redressement

Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un des clichés habituels utilisés par les journalistes étrangers pour parler de la Grande Ile. Ces derniers se complaisent même à le rappeler souvent, notre amour propre dut-il en souffrir. Cette réputation n'est pas usurpée et il faut regarder la vérité en face. Ce sont les Malgaches en général et leurs dirigeants en particulier qui doivent s'efforcer de redorer cette image négative.

L'urgence du redressement

Cinquante six ans après avoir obtenu son indépendance, Madagascar semble avoir vraiment touché le fond. Elle était, au début des années soixante l'un des pays les plus prospères de l'ancien empire colonial français. Les errements des dirigeants qui se sont succédé l'ont empêché de se développer et ont entraîné ces crises à répétition. Les observateurs étrangers se perdent en conjecture quand ils se penchent sur l'évolution du pays. Ils ne comprennent pas pourquoi avec de telles potentialités, la Grande Ile n'arrive pas à sortir de la crise où elle s'est enfoncée au cours de ces dernières décennies. On ne peut pas l'expliquer par la fatalité ou par la culture malgache. La dernière crise politique a entraîné le pays dans un marasme dont il est difficile de sortir. Les cinq années du régime de la transition ont détruit des pans entiers de l'économie.

La population en pâtit à un point tel qu'une partie de la jeune génération est mal en point. 47% des jeunes Malgaches sont malnutris selon un rapport officiel. C'est l'avenir du pays qui est hypothéqué, puisqu'il s'agit des forces vives de la nation. Ce même rapport estime que cette malnutrition entraîne une perte de 14% du P.I.B. Dans ces conditions, il faut un effort gigantesque pour remédier à cette situation. C'est tout à fait normal que l'on se tourne vers les dirigeants actuels. Beaucoup de promesses ont été faites, des perspectives ont été esquissées, des stratégies ont été élaborées. On ne peut plus se suffire de belles paroles. On attend des actes, car l'urgence est là.