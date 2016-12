Madagascar: HEC Paris - Faire plus et différemment pour être l'élite, selon les anciens

« L'ADN de HEC Paris est justement de transmettre à ses élèves et auditeurs cette optique d'oser faire plus ou différemment. Nous savons tous qu'une entreprise qui réussit est pour une autre, un client à très forte opportunité. Pas de client, pas de revenu, pas de croissance », a-t-il annoncé. Ces membres de l'association des anciens de HEC Paris soutiennent leur école en mettant l'excellence en avant.

Lors de la visite à Madagascar de Jean-Paul Vermès, PCA de cet établissement, l'association HEC Paris à Madagascar ont organisé une soirée de rencontre. « HEC Paris est une école d'excellence, c'est l'élite. Je tiens beaucoup à ce mot élite parce qu'il ne refuse rien d'autre et certainement pas d'amener les autres vers le meilleur, vers l'excellence », a affirmé Jean-Paul Vermès, dans son discours. De son côté, le président de l'association à Madagascar, Mamy Rakotondraibe, non moins DG de DHL Madagascar, a soutenu que les entreprises qui ont osé faire plus ou différemment, ont démontré une capacité de résilience et d'innovation extraordinaire.

