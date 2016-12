Madagascar: ONEF - Doté d'un nouveau local

Le Premier ministre Solonandrasana Olivier a procédé à l'inauguration du nouveau local de l'Office National de l'Emploi et de la Formation (ONEF), hier, à Ampefiloha.

Un organe rattaché au ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de l'Enseignement professionnel. Notons que l'ONEF a pour but de fournir des informations pertinentes permettant une analyse la plus exhaustive possible sur les objectifs, le fonctionnement et l'apport du système de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) à Madagascar.

Cette cérémonie a vu la présence du ministre de tutelle, à savoir, Marie Lydia Toto Raharimalala. Lors de son allocution, le chef de gouvernement a mis en exergue l'importance de l'adéquation Formation-emploi. Il n'a pas manqué également de remercier le Bureau International du Travail quant à sa contribution à la réalisation de ce local.