Madagascar: Metal - Tselatra sous les feux des projecteurs !

Ce « live » au Dôme, étant le dernier que Tselatra donnera cette année, l'ambiance s'annonce très... électrique. « Tselatra n'est pas le genre de groupe à se produire très souvent. Cette année, Erick a voulu faire plaisir à tous ses fans. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce nouveau concert ». Comme pour dire que rien n'a été laissé au hasard et que les retrouvailles vont être au top. Les répétitions ont effectivement commencé depuis des semaines. Le « live » va d'autant plus durer jusqu'au petit matin. Le répertoire, pour l'occasion, ne comportera pas moins d'une cinquantaine de titres. Tselatra, en souvenir du bon vieux temps, c'est au Dôme rta, ce 24 décembre... à apprécier sans modération !

Oui, on peut être un grand amoureux de rock sans être un athée pour autant. « Afficher sa foi en Dieu n'est aucunement synonyme de reconversion dans la chanson évangélique ». Les fans du groupe Tselatra peuvent donc être rassurés. Leur idole est resté le même. Toujours aussi « fou » et rock, mais avec peut-être un peu plus de sensibilité. Pour le concert qu'il donnera au Dôme rta le 30 décembre prochain, Tselatra promet donc un show, comme les aiment ses inconditionnels : avec du spectacle, des riffs et du rock à volonté. « Ce concert sera pour lui l'occasion de renouer un peu avec le passé, de reprendre tous ces titres qui ont marqué ses débuts ». Une nouvelle qui devrait donc ravir tous les fans du groupe. « Misy andro », « Dame de nuit », « Manantena » ... figureront donc au répertoire.

