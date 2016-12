Madagascar: SUPERMAKI - Une grande affluence des clients à Ambohipo

La filiale du groupe Jumbo Score connue sous l'enseigne de SUPERMAKI ne cesse de se rapprocher de sa clientèle en vue de fournir des services de proximité. La preuve, son 18e magasin vient d'ouvrir ses portes à Ambohipo.

Il s'agit ainsi d'un magasin de proximité offrant toute une large gamme de produits et articles presque identiques à ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais à prix abordables. « Une grande affluence des clients est observée dans notre magasin, et ce, depuis ses deux premiers jours d'ouverture. La plupart d'entre eux en témoignent que nos prix sont plus compétitifs sur le marché », a expliqué hier Randriamananoro Hasina Handrianina, le responsable du magasin SUPERMAKI à Ambohipo.

Libre service. Notons qu'on y trouve notamment des produits alimentaires tels que les produits de première nécessité et les friandises ainsi que les boissons hygiéniques. Les produits laitiers ainsi que les produits transformés fabriqués localement ou importés ne sont pas en reste. Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène sont également présentés sur les rayons. « Les magasins SUPERMAKI tout comme le groupe Jumbo Score sont les représentants des marques très reconnues comme Casino et Tous les Jours. Ce qui fait en même temps notre particularité », a-t-il précisé. Il y a aussi la boulangerie et la viennoiserie produites par le groupe lui-même et ravitaillées dans les magasins SUPERMAKI. Par ailleurs, la qualité du libre-service qui y est offerte permet à toutes les catégories de clientèle de faire ses emplettes comme dans les grandes surfaces.