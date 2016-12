Madagascar: Avenue de l'indépendance coupée à la circulation - Des embouteillages à n'en plus finir à Tanà !

Il faut s'armer de beaucoup de patience et de ténacité si l'on veut traverser la capitale en voiture en ces quelques jours de la fête de la Nativité.

La situation empire quant aux bouchons dans la capitale de Madagascar. Une situation qui provoque la colère des usagers de la route. Tout le monde ayant emprunté l'axe Analakely-Soarano jusqu'à Ambohijatovo a en effet été victime de bouchons monstres. Et c'est le même schéma partout ! Que l'on soit du côté de Mahamasina, d'Ampefiloha, ou encore des autres quartiers comme Ambohibao, Ampasampito... pire à Besarety, les embouteillages persistent. Et cela ne bouge pas ! Outre les problèmes liés aux infrastructures, l'une de leurs causes serait la règlementation de la circulation et des stationnements des véhicules dans certaines rues et ruelles de la capitale.

En effet, par un arrêté communal en date du 21 décembre 2016, « la commune urbaine d'Antananarivo a interdit à la circulation et au stationnement des véhicules, les rues et contre-allée comme l'avenue de l'indépendance, la contre-allée de l'avenue de l'indépendance, l'avenue de 26 juin 1960 et la rue Rainibetsimisaraka (à partir du Kianja Imbiki jusqu'à sa jonction avec la Rue Patrice Lumumba) ». Ladite interdiction « concernant tous les véhicules et ne prendra fin que le 30 décembre 2016».

Pertes. Outre les pertes de temps (il faut en moyenne trois heures pour aller de Nanisana à Anosy), l'irritabilité des usagers de la route, les bouchons entraîneraient également d'énormes manques à gagner dans les secteurs économiques. Ce qui se manifesterait par la baisse de la productivité qui à son tour va influer sur le niveau de vie de la population tananarivienne en général. En tout cas, les embouteillages sont chroniques dans la capitale (presque toute l'année) et jusqu'ici, l'on attend toujours les solutions à ce problème.