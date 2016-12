Madagascar: Njakatiana - " One man show " en cabaret cevendredi

Eternel crooner, plusieurs tubes à son actif et surtout des interprétations qui ont marqué ces derniers temps, Njakatiana n'a pas encore dit son dernier mot. C'est donc tout à fait normal que l'association des pompiers d'aérodromes de Madagascar, qui a son siège à l'Asecna, l'a choisi pour cette soirée-cabaret qui sert de levée de fonds pour ses activités sociales. Avec 70 membres actifs, l'association est répartie sur trois sites dont Tanà à l'aéroport d'Ivato, Mahajanga à l'aéroport d'Amborovy et Toamasina à l'aéroport d'Ambalamanasy. L'objectif étant de faire connaître l'association et ses activités. D'ailleurs, certains membres de l' « asso » monteront sur scène pour interpréter des chansons, et d'autres seront même aux platines pour l'ambiance djing juste après la partie cabaret. Le ton est donné !

