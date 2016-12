Cameroun: Huile de palme - Une pétition remise au président Biya

L'entreprise avait par ailleurs pour obligation de réaliser un certain nombre d'investissements sociaux au bénéfice des populations environnantes, en plus des impôts qu'elle devait reverser dans le Trésor public.

A l'origine de cette affaire qui dure depuis six ans et suscite la colère des populations de cette région du Cameroun, l'attribution en 2009 d'une concession d'exploitation de près de 80 000 hectares de terre et pour 99 ans à une agro-industrie spécialisée dans le palmier à huile.

