Madagascar: Paludisme - La lutte est aussi scientifique

Un insectarium pour surveiller le comportement des populations de moustiques et de tester leur résistance aux insecticides.

C'est ce travail scientifique et de recherche dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui a été mis en avant, hier, lors de l'inauguration du nouvel insectarium de la section « entomologie » de la direction de la lutte contre le paludisme (DLP). Cette structure, fournie au ministère de la Santé publique par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) contribuera à l'amélioration des réponses face au paludisme en mettant à profit les informations issues de cet insectarium et les connaissances qui y sont développées, pour adapter la stratégie de lutte contre le paludisme. « La lutte est aussi scientifique et l'existence des structures comme cet insectarium y contribue. Nous sommes sur le bon chemin et les résultats obtenus permettent d'affirmer que nous sommes maintenant en marche vers la pré-élimination du paludisme», a déclaré le ministre de la Santé publique », Mamy Lalatiana Andriamanarivo.

La démarche de l'USAID de doter la DLP d'un insectarium, fait suite à d'autres appuis dont a déjà bénéficié la lutte contre le paludisme à Madagascar. A travers l'initiative du président des Etats-Unis contre le paludisme (President's Malaria Initiative ou PMI), en effet, le gouvernement américain appuie le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Plus de 100 000 cas de paludisme par an ont pu être prévenus à Madagascar, par la mise en œuvre des actions telles les distributions de moustiquaires imprégnées d'insecticide et les aspersions intra-domiciliaires, faisant partie des volets clés de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme.