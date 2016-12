Madagascar: Football féminin - Le onze malgache franchit un nouveau palier

Multiplier les tournois. Il a cité dans la foulée la Majungaise Florine du SOM, Faridah et Prisca de l'ASOT, Fitiavana et Lalao du MIFA, Nivo de SabNam mais aussi Sarah de l'ASKAM.

Certes, et selon Johary Rakotomalala, les cadres sont toujours là où outre Irène Sophie, auteure de cinq buts devant les Comoriennes, il y a aussi Cristinah, Bao, la gardienne Nanah, Kanto et Geneviève qui ont été toutes aux derniers Jeux des Iles de l'Océan Indien mais la jeune garde débarque. Avec bonheur si on en croit Johary Rakotomalala qui estime que Madagascar a maintenant une formation féminine capable d'évoluer au plus haut niveau, du moins africain.

L'entraîneur de l'équipe nationale féminine chez les seniors, Johary Rakotomalala, est aux anges. Non pas que ses protégées viennent de corriger les Comoriennes par deux fois et, chaque fois, sur le score éloquent de 4 buts à 0, mais il avoue pouvoir compter sur de nouvelles têtes très prometteuses.

