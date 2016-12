Madagascar: BIT/MEETP - Vers la formalisation du marché du travail

Outils de décisions. Outre le rôle de plateforme d'aide aux jeunes dans l'univers du travail, le système national d'information sur le marché du travail et de l'emploi est avant tout un outil de décision pour les différents acteurs, en particulier pour ceux gouvernementaux. En effet, selon Christian Ntsay, le représentant de l'OIT à Madagascar, « le système, grâce aux chiffres et taux enregistrés, est un outil permettant de mettre en place une stratégie ou un plan d'action national pour l'emploi ». Avant d'ajouter « qu'il est également un outil d'évaluation de la politique nationale de l'emploi. Ce qui se ferait par l'analyse des chiffres enregistrés durant une année d'exercice selon toujours le Directeur de Pays de l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et Seychelles. Enfin, le système permettrait de limiter le taux élevé du secteur informel à Madagascar. Ce qui se ferait par l'enregistrement des offres de travail émanant des différentes entreprises. Espérons que cette initiative va apporter d'importants changements dans le milieu du travail. Sachant que ce type d'initiative a été positif dans les pays dits développés. José Belalahy

Vingt ans après les premiers efforts, le système national d'information sur le marché de l'emploi et du travail est enfin mis en place à Madagascar. Une initiative qui vise à formaliser le secteur de l'emploi et du travail à Madagascar.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.