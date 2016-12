Madagascar: Samva - Mesures spéciales pendant les fêtes de fin d'année

C'est ce que vient de déclarer le directeur général du SAMVA (Service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo), Dany Jean Baptiste Ratolonjanahary. 71 camions seront mobilisés à cet effet, selon toujours les explications de ce responsable. «Nous avons fait de notre mieux pour permettre aux Tananariviens de passer les fêtes dans le calme et la propreté. Des efforts en particulier seront de ce fait entrepris, vu qu'actuellement, tous les matériels et équipements utiles pour les récoltes d'ordures sont disponibles. D'autant plus que la décharge publique d'Andralanitra est maintenant accessible, puisque les tractopelles et les bulldozers qui rangent les déchets sont tous fonctionnels», rajoute-t-il. Lui de solliciter que les ordures soient uniquement versées dans les bacs, mais non pas dans la rue.

