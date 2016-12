Madagascar: Riz en plastique - Les consommateurs toujours dans le doute

Malgré la communication faite par le Ministère du Commerce et de la Consommation, sur la bonne qualité du riz importé, les consommateurs restent très vigilants, en contrôlant eux-mêmes avant l'achat.

« Des entreprises chinoises produisent du faux riz à base de plastique et le commercialisent à Madagascar ». C'est la rumeur qui s'est répandue très vite dans la Capitale, depuis quelques semaines. Pour les consommateurs que nous avons questionnés, le doute persiste sur l'exactitude de cette information. En bref, ils s'accordent à dire que « le système de contrôle de la qualité des produits vendus sur le marché n'est pas encore tout à fait fiable. Certes, on trouve de moins en moins de produits hors normes, mais avec cette rumeur de riz en plastique, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour en juger ». En effet, plusieurs astuces permettant d'identifier le faux riz ont été évoquées. D'après les différents propos, le riz en plastique flotte sur l'eau, ne moisit jamais, dégage de l'odeur de plastique lorsqu'on le met en contact avec de la flamme, et produit une épaisse couche à la surface de l'eau, lors de la cuisson. A noter que le plastique en contact avec la nourriture génère des substances cancéreuses, lorsqu'il est cuit à haute température.

Informels. De son côté, le Ministère du Commerce et de la Consommation soutient que le riz importé doit passer par plusieurs points de contrôle, avant de pouvoir être émis sur le marché local. « Tous les riz passent par deux analyses avant d'être mis en vente. D'abord, la consommabilité qui est une analyse physico-chimique et microbiologique, faite auprès du Ministère de la Santé. Ensuite, l'analyse de non-contamination radioactive, faite par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, au sein de l'Université d'Antananarivo. Ce n'est qu'après le résultat de ces analyses que les importateurs peuvent, ou non, avoir une autorisation de vente. Jusqu'ici, tous les sacs de riz local ou importé, sur le marché sont passés par ces procédures. La Douane appuie cette affirmation, en indiquant, qu'aucun riz contrefait n'a été observé lors des contrôles faits en collaboration avec le Port de Toamasina. Tous les produits importés doivent être stockés dans un dépôt agréé et doivent avoir l'autorisation du Ministère de tutelle, avant d'être commercialisés », a noté le Ministère du Commerce et la Consommation dans un communiqué. Malgré ces contrôles, la majorité des consommateurs affirme ne pas être rassurés, à cause de l'économie souterraine et de la dominance du secteur informel sur le marché.