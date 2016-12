Guinée: Dinguiraye (Sélouma) - Ouverture d'une station de service Shell

L'entreprise A.S FADIYA ET FRERES a procédé le week-end dernier à l'ouverture officielle de sa première station-service Shell dans la sous-préfecture de Sélouma, Préfecture de Dinguiraye.

Implantée au centre-ville de cette localité, la nouvelle enseigne dont le coût global est estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens offre également une boutique, un service de lavage de voiture, et bientôt un service professionnel de vidange et dépannage automobile.

D'autres services viendront graduellement compléter l'offre globale selon Habib Sow directeur général adjoint de ladite entreprise.

La cérémonie de l'inauguration de cette station située au centre-ville de Sélouma a été marquée par la présence effective des autorités locales et des habitants venus en grand nombre.

Selon Souadou Sow une des responsables de l'entreprise A.S FADIYA : « cette station a été construite par notre entreprise pour soulager les populations de cette localité qui étaient jusque-là obligés d'aller à Dinguiraye centre pour se procurer du carburant.

Car, Sélouma est située entre trois communes dont certaines à plus de 30 kilomètres et d'autres à 40 kilomètres ».

La nouvelle station battue sur 1640 m2 dispose de deux cuves dont une à essence pour 46 500 litres et l'autre à gasoil pour 31500 litres. Cette quantité sera servie à travers trois pompes.

A en croire Souadou Sow, en commun accord avec notre partenaire Shell, cette station n'aura pas de rupture en carburant, c'est ce qui fera sa particularité. C'est pour cette raison que les services de sécurité mais aussi par les populations riveraines doivient veuiller sur elle.

Les autorités administratives ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ce projet dans leur circonscription.

Pour Lamine Souaré Directeur Préfectoral du Plan représentant le Préfet, avec la volonté affichée du gouvernement de soutenir les initiatives locales, les citoyens sont de plus en plus en train de s'investir pour le développement économique et social de leurs collectivités.

De son côté le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dinguiraye, Amadou Tidiane Bah a dit que : « c'est la 7ème station que Dinguiraye vient d'enregistrer, je prie Dieu qu'Il donne la chance à d'autres fils ressortissants pour venir réaliser des stations-service dans le reste des sous-préfectures qui ne disposent pas encore de station. Il s'agit de Gagnakaly, Lansanaya, Kalinko... ».

La sous-préfecture de Sélouma est composée de 6 districts pour une population d'environ 14 mille habitants. Pour ces habitants, la construction de cette station de service vient mettre fin à plusieurs années de calvaire.

Désormais les localités limitrophes seront mieux desservies. Pour rappel, la pose de la première pierre de cette infrastructure a été faite le 24 juillet 2014 par le ministre de l'énergie, Cheick Talibé Sylla.

Un an après, l'entrepreneur est décédé, ainsi que le PDG de l'entreprise SA FADIYA ET FRERES Elhadj Abdoulaye Sow deux ans après.

C'est pour cette raison qu'un hommage particulier leur a été rendu lors de l'inauguration de cette station de service.