Guinée: Publication du rapport sur les promesses électorales et qualité de délivrance des services publics en Guinée

L'association des blogueurs de Guinée (Ablogui), le leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique(LEJEPAD), la Cellule du balai citoyen de Guinée en partenariat avec la fondation Osiwa ont procédé au lancement du mouvement de suivi des services publics(MOSSEP) et la publication du rapport préliminaire des promesses électorales et qualité de délivrance des services publics en Guinée.

Prenant la parole au nom du MOSSEP, Sékou Koundouno a dit que les objectifs de ce projet sont entre autres, fournir au gouvernement guinéen et aux partenaires intervenant dans les secteurs de l'éducation, la santé et les travaux publics les informations nécessaires pour apprécier objectivement les performances des services publics au cours de la période 2015-2016; interpeller les politiques sur le devoir du respect des engagements électoraux faits par le président de la république et son gouvernement au cours de la campagne pour la présidentielle de 2015.

"Les résultats attendus au cours et à la fin de ce projet sont les suivants: Répertorier et rendre accessible au public via une plateforme web(www.lahidi.org), tous les engagements électoraux et ceux en cours de mandat du président de la république et de son gouvernement; suivre et évaluer de façon indépendante le niveau de réalisation de ces engagements; permettre aux citoyens d'apprécier objectivement les performances du président et de son gouvernement; élaborer et valider les procédures, supports et notes techniques pour la collecte des données auprès des groupes cibles de l'enquête; réaliser la collecte des données auprès d'un échantillon représentatif des ménages pour appréhender la demande et la satisfaction des bénéficiaires de l'éducation, de la santé et de travaux publics dans les régions de Conakry et Faranah; élaborer des rapports périodiques sur l'évaluation des activités du projet MOSSEP; produire une base de données actualisées et et disponible pour améliorer les capacités de suivi-évaluation, de services publics au niveau des régions pilotes; élaborer le rapport préliminaire de synthèse des résultats du projet; Elaborer le rapport final de l'enquête qui inclut la conclusion et les recommandations; Mener des plaidoyers auprès du gouvernement pour la réalisation des promesses", a-t-il indiqué.

Pour le député Aliou Condé de l'union des forces démocratiques de Guinée(UFDG), la publication de ce rapport de 75 pages est une bonne chose.

Selon ce secrétaire général de la principale formation politique de l'opposition guinéenne, il faut que d'un moment à un autre que les Guinéens se remettent en cause pour voir ce qui a été fait avec les deniers publics.

"C'est une bonne chose que les jeunes de la société civile se mobilisent pour évaluer les politiques. C'est le début d'une nouvelle ère pour sortir des chantiers bâtis", conclut honorable Condé.